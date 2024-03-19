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Путин призвал уделить внимание антикоррупционной работе в гособоронзаказе

Путин призвал уделить внимание антикоррупционной работе в гособоронзаказе - 19.03.2024, ПРАЙМ

Путин призвал уделить внимание антикоррупционной работе в гособоронзаказе

Федеральной службе безопасности необходимо особое внимание антикоррупционной работе в государственном оборонном заказе, заявил президент России Владимир Путин. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T14:52+0300

2024-03-19T14:52+0300

2024-03-19T14:52+0300

владимир путин

фсб

гособоронзаказ

коррупция

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Федеральной службе безопасности необходимо особое внимание антикоррупционной работе в государственном оборонном заказе, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в ходе расширенного заседания коллегии ФСБ попросил службу продолжить системную антикоррупционную работу."Особое внимание уделить сфере гособорнзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ", - подчеркнул Путин.Государственный оборонный заказ (ГОЗ) — установленные правительством России задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны государства, финансируемые из федерального бюджета.

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владимир путин, фсб, гособоронзаказ, коррупция