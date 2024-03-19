https://1prime.ru/20240319/gvineya-bisau-846492463.html

Россия списала Гвинее-Бисау 26,6 миллиона долларов долга

Россия списала Гвинее-Бисау 26,6 миллиона долларов долга - 19.03.2024, ПРАЙМ

Россия списала Гвинее-Бисау 26,6 миллиона долларов долга

Правительство России и правительство республики Гвинея-Бисау согласились урегулировать задолженность последней на совокупную сумму в 26,6 миллиона долларов,... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T21:47+0300

2024-03-19T21:47+0300

2024-03-19T21:47+0300

экономика

россия

гвинея-бисау

списание долгов

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Правительство России и правительство республики Гвинея-Бисау согласились урегулировать задолженность последней на совокупную сумму в 26,6 миллиона долларов, соответствующее соглашение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. Как следует из документа, решено списать "сумму задолженности Республики Гвинея-Бисау перед Российской Федерацией, указанной в подпункте "а" пункта 1 статьи 1 настоящего соглашения, и по состоянию на 1 декабря 2010 г. составлявшую 25 121 802,94 доллара США..." и "сумму задолженности... по состоянию на 31 декабря 2009 г. составлявшую 1 517 263,50 доллара США". Как уточняется, 25,122 миллиона долларов Россия предоставляла ранее в качестве кредитов, а 1,517 миллиона долларов будут списаны за аренду площадей, предоставленных управлением министерства иностранных дел. На долг за аренду с 1 января 2010 года начислялись проценты по ставке 2% годовых. Отмечается, что гвинейская сторона не будет выплачивать кредиты и проценты по ним, а также 38% долга по аренде. Оставшиеся 62% долга за аренду будут выплачиваться в соответствии с графиком, предусмотренным в соглашении. В приложении к соглашению видно, что республика Гвинея-Бисау выплачивала долг с 30 июня 2011 года по 31 декабря 2016 года. С учетом этого долг за аренду помещений составляет 1,022 миллиона долларов: основной долг — 940,703 тысячи долларов, проценты — 81,198 тысячи долларов.

https://1prime.ru/20240315/gold-846331982.html

гвинея-бисау

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гвинея-бисау, списание долгов