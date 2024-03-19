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Россия списала Гвинее-Бисау 26,6 миллиона долларов долга - 19.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240319/gvineya-bisau-846492463.html
Россия списала Гвинее-Бисау 26,6 миллиона долларов долга
Россия списала Гвинее-Бисау 26,6 миллиона долларов долга - 19.03.2024, ПРАЙМ
Россия списала Гвинее-Бисау 26,6 миллиона долларов долга
Правительство России и правительство республики Гвинея-Бисау согласились урегулировать задолженность последней на совокупную сумму в 26,6 миллиона долларов,... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T21:47+0300
2024-03-19T21:47+0300
экономика
россия
гвинея-бисау
списание долгов
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Правительство России и правительство республики Гвинея-Бисау согласились урегулировать задолженность последней на совокупную сумму в 26,6 миллиона долларов, соответствующее соглашение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. Как следует из документа, решено списать "сумму задолженности Республики Гвинея-Бисау перед Российской Федерацией, указанной в подпункте "а" пункта 1 статьи 1 настоящего соглашения, и по состоянию на 1 декабря 2010 г. составлявшую 25 121 802,94 доллара США..." и "сумму задолженности... по состоянию на 31 декабря 2009 г. составлявшую 1 517 263,50 доллара США". Как уточняется, 25,122 миллиона долларов Россия предоставляла ранее в качестве кредитов, а 1,517 миллиона долларов будут списаны за аренду площадей, предоставленных управлением министерства иностранных дел. На долг за аренду с 1 января 2010 года начислялись проценты по ставке 2% годовых. Отмечается, что гвинейская сторона не будет выплачивать кредиты и проценты по ним, а также 38% долга по аренде. Оставшиеся 62% долга за аренду будут выплачиваться в соответствии с графиком, предусмотренным в соглашении. В приложении к соглашению видно, что республика Гвинея-Бисау выплачивала долг с 30 июня 2011 года по 31 декабря 2016 года. С учетом этого долг за аренду помещений составляет 1,022 миллиона долларов: основной долг — 940,703 тысячи долларов, проценты — 81,198 тысячи долларов.
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россия, гвинея-бисау, списание долгов
Экономика, РОССИЯ, Гвинея-Бисау, Списание долгов
21:47 19.03.2024
 
Россия списала Гвинее-Бисау 26,6 миллиона долларов долга

Россия списала Гвинее-Бисау 26,6 миллиона долларов долга

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мар ПРАЙМ. Правительство России и правительство республики Гвинея-Бисау согласились урегулировать задолженность последней на совокупную сумму в 26,6 миллиона долларов, соответствующее соглашение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
Как следует из документа, решено списать "сумму задолженности Республики Гвинея-Бисау перед Российской Федерацией, указанной в подпункте "а" пункта 1 статьи 1 настоящего соглашения, и по состоянию на 1 декабря 2010 г. составлявшую 25 121 802,94 доллара США..." и "сумму задолженности... по состоянию на 31 декабря 2009 г. составлявшую 1 517 263,50 доллара США".
Как уточняется, 25,122 миллиона долларов Россия предоставляла ранее в качестве кредитов, а 1,517 миллиона долларов будут списаны за аренду площадей, предоставленных управлением министерства иностранных дел. На долг за аренду с 1 января 2010 года начислялись проценты по ставке 2% годовых.
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Отмечается, что гвинейская сторона не будет выплачивать кредиты и проценты по ним, а также 38% долга по аренде. Оставшиеся 62% долга за аренду будут выплачиваться в соответствии с графиком, предусмотренным в соглашении.
В приложении к соглашению видно, что республика Гвинея-Бисау выплачивала долг с 30 июня 2011 года по 31 декабря 2016 года. С учетом этого долг за аренду помещений составляет 1,022 миллиона долларов: основной долг — 940,703 тысячи долларов, проценты — 81,198 тысячи долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯГвинея-БисауСписание долгов
 
 
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