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В Nvidia разработали технологию для создания человекоподобных ассистентов
В Nvidia разработали технологию для создания человекоподобных ассистентов - 19.03.2024, ПРАЙМ
В Nvidia разработали технологию для создания человекоподобных ассистентов
Американский разработчик видеокарт Nvidia разработал технологию Avatar Cloud Engine на базе искусственного интеллекта (ИИ) для создания цифровых... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T10:45+0300
2024-03-19T10:45+0300
2024-03-19T10:45+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia разработал технологию Avatar Cloud Engine на базе искусственного интеллекта (ИИ) для создания цифровых человекоподобных ассистентов, которых можно внедрять в различные индустрии - от игр до здравоохранения, следует из пресс-релиза компании. "Nvidia создала Avatar Cloud Engine, позволяющую разработчикам создавать цифровых людей, способных взаимодействовать с ИИ на естественном языке, делая разговоры более реалистичными и увлекательными", - говорится в сообщении. Ведущие разработчики искусственного интеллекта используют набор технологий Nvidia для создания реалистичных аватаров и динамических персонажей для самых разных задач: от игр до приложений в сфере здравоохранения, финансовых услуг и розничной торговли, поясняется там. Такой цифровой помощник используется, например, некоторыми здравоохранительными компаниями в качестве встроенного в приложение ассистента, который информирует пациентов. А в игровой индустрии он позволяет создавать более реалистичных персонажей.
https://1prime.ru/20240304/nvidia-845891620.html
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nvidia, ии
В Nvidia разработали технологию для создания человекоподобных ассистентов
В Nvidia разработали технологию на базе ИИ для создания человекоподобных ассистентов
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia разработал технологию Avatar Cloud Engine на базе искусственного интеллекта (ИИ) для создания цифровых человекоподобных ассистентов, которых можно внедрять в различные индустрии - от игр до здравоохранения, следует из пресс-релиза компании.
"Nvidia создала Avatar Cloud Engine, позволяющую разработчикам создавать цифровых людей, способных взаимодействовать с ИИ на естественном языке, делая разговоры более реалистичными и увлекательными", - говорится в сообщении.
Nvidia вошла в тройку крупнейших компаний по уровню капитализации
Ведущие разработчики искусственного интеллекта используют набор технологий Nvidia для создания реалистичных аватаров и динамических персонажей для самых разных задач: от игр до приложений в сфере здравоохранения, финансовых услуг и розничной торговли, поясняется там.
Такой цифровой помощник используется, например, некоторыми здравоохранительными компаниями в качестве встроенного в приложение ассистента, который информирует пациентов. А в игровой индустрии он позволяет создавать более реалистичных персонажей.