https://1prime.ru/20240319/ii-846469030.html

В Nvidia разработали технологию для создания человекоподобных ассистентов

В Nvidia разработали технологию для создания человекоподобных ассистентов - 19.03.2024, ПРАЙМ

В Nvidia разработали технологию для создания человекоподобных ассистентов

Американский разработчик видеокарт Nvidia разработал технологию Avatar Cloud Engine на базе искусственного интеллекта (ИИ) для создания цифровых... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T10:45+0300

2024-03-19T10:45+0300

2024-03-19T10:45+0300

nvidia

ии

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia разработал технологию Avatar Cloud Engine на базе искусственного интеллекта (ИИ) для создания цифровых человекоподобных ассистентов, которых можно внедрять в различные индустрии - от игр до здравоохранения, следует из пресс-релиза компании. "Nvidia создала Avatar Cloud Engine, позволяющую разработчикам создавать цифровых людей, способных взаимодействовать с ИИ на естественном языке, делая разговоры более реалистичными и увлекательными", - говорится в сообщении. Ведущие разработчики искусственного интеллекта используют набор технологий Nvidia для создания реалистичных аватаров и динамических персонажей для самых разных задач: от игр до приложений в сфере здравоохранения, финансовых услуг и розничной торговли, поясняется там. Такой цифровой помощник используется, например, некоторыми здравоохранительными компаниями в качестве встроенного в приложение ассистента, который информирует пациентов. А в игровой индустрии он позволяет создавать более реалистичных персонажей.

https://1prime.ru/20240304/nvidia-845891620.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

nvidia, ии