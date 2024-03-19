Невыраженная динамика

Индекс Мосбиржи в начале недели не показал выраженной динамики, снизившись в понедельник на 0,11%, до 3296,3 п. Индекс РТС вырос на 0,88%, до 1129,5 п. Во... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T08:56+0300
2024-03-19T08:56+0300
2024-03-19T08:56+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале недели не показал выраженной динамики, снизившись в понедельник на 0,11%, до 3296,3 п. Индекс РТС вырос на 0,88%, до 1129,5 п. Во вторник настроения на бирже могут измениться в позитивную сторону на фоне данных о снижении инфляционных ожиданий в марте до 11,5% с 11,9% в феврале.На нефтяном рынке стоимость Brent превысила 87 долларов за баррель, но затем немного откатилась. На динамику цен на нефть влияют статистика по уменьшению запасов в США и риски сокращения поставок. Не исключается дальнейший рост нефтяных котировок в направлении 90 долларов за баррель, но говорить об устойчивости такой динамики, на наш взгляд, пока преждевременно. Индекс Мосбиржи нефти и газа пока не реагирует на рост нефтяных цен. Тем не менее мы по-прежнему отдаем предпочтение акциям ЛУКОЙЛа с целевым ориентиром 8700 рублей за акцию.Цены на газ в Европе восстановились и превысили отметку в 300 долларов за тысячу кубометров из-за приостановок на объектах в Норвегии и прогнозов снижения выработки энергии ветра. Более того, поставки трубопроводного газа из России в ЕС в январе-феврале выросли на 25%, по данным ФСЭГ. Такая конъюнктура может благоприятно отразиться на динамике акций Газпрома в случае сохранения проблем с поставками и продолжения роста цен на голубое топливо.На долговом рынке сохраняются негативные настроения, индекс государственных облигаций RGBI снизился на 0,47%, упав до новых многомесячных минимумов. Пока не просматривается предпосылок для завершения спада на рынке ОФЗ, как минимум, до заседания Банка России в пятницу на этой неделе.Чистая прибыль российских страховщиков за 2023 год выросла вдвое и достигла 322,3 миллиарда рублей, подсчитали в Банке России. В случае сохранения более жесткой риторики регулятора, импульс к росту могут получить бумаги Ренессанс страхование. Фондовый рынок России готовится к очередному заседанию Банка России относительно ключевой ставки 22 марта в пятницу, поэтому движение рынка может быть разнонаправленным.
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале недели не показал выраженной динамики, снизившись в понедельник на 0,11%, до 3296,3 п. Индекс РТС вырос на 0,88%, до 1129,5 п. Во вторник настроения на бирже могут измениться в позитивную сторону на фоне данных о снижении инфляционных ожиданий в марте до 11,5% с 11,9% в феврале.
На нефтяном рынке стоимость Brent превысила 87 долларов за баррель, но затем немного откатилась. На динамику цен на нефть влияют статистика по уменьшению запасов в США и риски сокращения поставок. Не исключается дальнейший рост нефтяных котировок в направлении 90 долларов за баррель, но говорить об устойчивости такой динамики, на наш взгляд, пока преждевременно. Индекс Мосбиржи нефти и газа пока не реагирует на рост нефтяных цен. Тем не менее мы по-прежнему отдаем предпочтение акциям ЛУКОЙЛа с целевым ориентиром 8700 рублей за акцию.
Цены на газ в Европе восстановились и превысили отметку в 300 долларов за тысячу кубометров из-за приостановок на объектах в Норвегии и прогнозов снижения выработки энергии ветра. Более того, поставки трубопроводного газа из России в ЕС в январе-феврале выросли на 25%, по данным ФСЭГ. Такая конъюнктура может благоприятно отразиться на динамике акций Газпрома в случае сохранения проблем с поставками и продолжения роста цен на голубое топливо.
На долговом рынке сохраняются негативные настроения, индекс государственных облигаций RGBI снизился на 0,47%, упав до новых многомесячных минимумов. Пока не просматривается предпосылок для завершения спада на рынке ОФЗ, как минимум, до заседания Банка России в пятницу на этой неделе.
Чистая прибыль российских страховщиков за 2023 год выросла вдвое и достигла 322,3 миллиарда рублей, подсчитали в Банке России. В случае сохранения более жесткой риторики регулятора, импульс к росту могут получить бумаги Ренессанс страхование. Фондовый рынок России готовится к очередному заседанию Банка России относительно ключевой ставки 22 марта в пятницу, поэтому движение рынка может быть разнонаправленным.
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