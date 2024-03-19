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В МЭР назвали ожидаемый объем безвизового турпотока между Россией и Ираном - 19.03.2024, ПРАЙМ
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В МЭР назвали ожидаемый объем безвизового турпотока между Россией и Ираном
В МЭР назвали ожидаемый объем безвизового турпотока между Россией и Ираном - 19.03.2024, ПРАЙМ
В МЭР назвали ожидаемый объем безвизового турпотока между Россией и Ираном
Взаимный турпоток между Россией и Ираном в рамках безвизовых тургрупп к концу 2024 года составит порядка 40 тысяч человек, сказал директор департамента... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T12:21+0300
2024-03-19T12:21+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Взаимный турпоток между Россией и Ираном в рамках безвизовых тургрупп к концу 2024 года составит порядка 40 тысяч человек, сказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Россия и Иран с 1 августа прошлого года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Как рассказал РИА Новости представитель комитета по туризму Москвы, первая такая группа туристов из Ирана прибыла в Москву в понедельник. На текущей неделе ожидаются еще две. "С начала этого года российские и иранские туроператоры приступили к адаптации и внедрению совместных туристических продуктов под организацию безвизовых туристических поездок между двумя странами. Мы уже видим первые результаты. Основными направлениями, которые в настоящее время интересуют иранских туристов, являются Москва и Санкт-Петербург. Мы ожидаем, что к концу 2024 года взаимный турпоток с Ираном в рамках группового безвизового механизма составит порядка 40 тысяч туристов", – сказал Кондратьев, его слова проводятся в сообщении пресс-службы ведомства. В Минэкономразвития отметили, что первые две тестовые туристические группы общей численностью 86 человек прибыли в российскую столицу из Ирана в понедельник. "На этой неделе запланирован приезд еще двух групп – всего более 130 человек", – уточнили в ведомстве. "Первых туристов из Ирана ждет насыщенный маршрут с экскурсиями по основным достопримечательностям Москвы. Гости собираются посетить Красную площадь, Кремль, парк "Зарядье", Храм Христа Спасителя, Парк Победы и множество других исторических и культурных достопримечательностей Москвы", - добавили в министерстве.
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россия, иран, новости
РОССИЯ, ИРАН, Новости
12:21 19.03.2024
 
В МЭР назвали ожидаемый объем безвизового турпотока между Россией и Ираном

МЭР: безвизовый турпоток между РФ и Ираном к концу 2024 года составит 40 тысяч туристов

© AFP / STR" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© AFP / STR
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Взаимный турпоток между Россией и Ираном в рамках безвизовых тургрупп к концу 2024 года составит порядка 40 тысяч человек, сказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Россия и Иран с 1 августа прошлого года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Как рассказал РИА Новости представитель комитета по туризму Москвы, первая такая группа туристов из Ирана прибыла в Москву в понедельник. На текущей неделе ожидаются еще две.
"С начала этого года российские и иранские туроператоры приступили к адаптации и внедрению совместных туристических продуктов под организацию безвизовых туристических поездок между двумя странами. Мы уже видим первые результаты. Основными направлениями, которые в настоящее время интересуют иранских туристов, являются Москва и Санкт-Петербург. Мы ожидаем, что к концу 2024 года взаимный турпоток с Ираном в рамках группового безвизового механизма составит порядка 40 тысяч туристов", – сказал Кондратьев, его слова проводятся в сообщении пресс-службы ведомства.
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В Минэкономразвития отметили, что первые две тестовые туристические группы общей численностью 86 человек прибыли в российскую столицу из Ирана в понедельник. "На этой неделе запланирован приезд еще двух групп – всего более 130 человек", – уточнили в ведомстве.
"Первых туристов из Ирана ждет насыщенный маршрут с экскурсиями по основным достопримечательностям Москвы. Гости собираются посетить Красную площадь, Кремль, парк "Зарядье", Храм Христа Спасителя, Парк Победы и множество других исторических и культурных достопримечательностей Москвы", - добавили в министерстве.
 
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