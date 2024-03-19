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ЕС выступает против попыток Франции и ФРГ ввести санкции против Ирана
ЕС выступает против попыток Франции и ФРГ ввести санкции против Ирана - 19.03.2024, ПРАЙМ
ЕС выступает против попыток Франции и ФРГ ввести санкции против Ирана
Евросоюз выступает против усилий Франции, Германии и других европейских стран ввести санкции против Ирана, заявляя, что санкции могут "подорвать дипломатию" с... | 19.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Евросоюз выступает против усилий Франции, Германии и других европейских стран ввести санкции против Ирана, заявляя, что санкции могут "подорвать дипломатию" с Тегераном, пишет газета Wall Street Journal. Согласно изданию, европейские чиновники заявили, что принятие мер против Ирана из-за его поддержки своих "прокси" на Ближнем Востоке может привести к эскалации напряженности в регионе и "подорвать ядерную дипломатию". Отмечается, что глава евродипломатии Жозеп Боррель в письме восьми странам ЕС на прошлой неделе заявил, что их предложение нацелиться на региональную дестабилизирующую деятельность Ирана "приведет к объединению двух театров военных действий", России и Ближнего Востока, что имеет "непредвиденные последствия". "Крайне важно тщательно оценить потенциальное воздействие дальнейших мер, чтобы избежать того, чтобы вмешательство ЕС могло быть истолковано как эскалация или поставить под угрозу другие важные цели политики ЕС, такие как сдерживание ядерной программы Ирана, которая является более актуальной, чем когда-либо", - цитируется в сообщении письмо Борреля, к которому издание получило доступ. Wall Street Journal заявляет со ссылкой на другое письмо, к которому газета получила доступ, что Франция, Германия, Нидерланды и пять других стран ЕС в феврале написали Боррелю, заявив, что блок должен принять режим санкций, который затронет "иранские субъекты", которые вооружают и финансируют сторонников Ирана, а также иранских региональных ополченцев. Согласно изданию, Боррель в ответ попросил этого не делать "в данный момент".
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Политика, ИРАН, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ
ЕС выступает против попыток Франции и ФРГ ввести санкции против Ирана
WSJ: ЕС выступает против попыток Франции и ФРГ ввести санкции против Ирана
МОСКВА, 19 мар
— ПРАЙМ.
Евросоюз выступает против усилий Франции, Германии и других европейских стран ввести санкции против Ирана, заявляя, что санкции могут "подорвать дипломатию" с Тегераном, пишет газета Wall Street Journal
.
Согласно изданию, европейские чиновники заявили, что принятие мер против Ирана из-за его поддержки своих "прокси" на Ближнем Востоке может привести к эскалации напряженности в регионе и "подорвать ядерную дипломатию".
Отмечается, что глава евродипломатии Жозеп Боррель в письме восьми странам ЕС на прошлой неделе заявил, что их предложение нацелиться на региональную дестабилизирующую деятельность Ирана "приведет к объединению двух театров военных действий", России и Ближнего Востока, что имеет "непредвиденные последствия".
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"Крайне важно тщательно оценить потенциальное воздействие дальнейших мер, чтобы избежать того, чтобы вмешательство ЕС могло быть истолковано как эскалация или поставить под угрозу другие важные цели политики ЕС, такие как сдерживание ядерной программы Ирана, которая является более актуальной, чем когда-либо", - цитируется в сообщении письмо Борреля, к которому издание получило доступ.
Wall Street Journal заявляет со ссылкой на другое письмо, к которому газета получила доступ, что Франция, Германия, Нидерланды и пять других стран ЕС в феврале написали Боррелю, заявив, что блок должен принять режим санкций, который затронет "иранские субъекты", которые вооружают и финансируют сторонников Ирана, а также иранских региональных ополченцев. Согласно изданию, Боррель в ответ попросил этого не делать "в данный момент".