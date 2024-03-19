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Российскому рынку грозит рост дефицита курьеров, показало исследование - 19.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240319/kurery-846462806.html
Российскому рынку грозит рост дефицита курьеров, показало исследование
Российскому рынку грозит рост дефицита курьеров, показало исследование - 19.03.2024, ПРАЙМ
Российскому рынку грозит рост дефицита курьеров, показало исследование
Дефицит курьеров в России в 2024 году может удвоиться и составить 300 тысяч человек, говорится в исследовании сервиса доставок Restomania, которое есть у РИА... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T06:51+0300
2024-03-19T06:51+0300
экономика
рынок труда
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Дефицит курьеров в России в 2024 году может удвоиться и составить 300 тысяч человек, говорится в исследовании сервиса доставок Restomania, которое есть у РИА Новости. "С конца прошлого года спрос на курьеров заметно увеличился. По количеству вакансий, которые есть на рынке, на 25%. Опираясь на данные сервисов для размещения вакансий и скорости появления новых бизнесов в 2024 году, дефицит курьеров может составить примерно 300 тысяч человек. Сейчас нехватка составляет примерно 140 тысяч человек по рынку. На сегодняшний день по России работают более 1 миллиона курьеров", - говорится в материалах. Там же отмечается, что дефицит курьеров связан с развитием E-commerce и недостатком времени. "У людей сейчас более загруженный график - очень много ресурсов уходит на рабочие и бытовые процессы, поэтому становится все труднее лично посещать магазины и рестораны", - добавляется в исследовании. Согласно нему, в России заметно увеличение среднего возраста курьеров. "Раньше идеальными кандидатами считались мужчины от 18 до 45 лет. Но теперь, исходя из-за нехватки кадров, на курьерскую службу начали принимать женщин, студентов и пенсионеров, число последних составляет 20%. Благодаря гибкому графику наем таких сотрудники оправдан", - говорится в материалах. По данным сервиса, средняя зарплата курьера в России в 2024 году составляет 73,8 тысячи рублей. Там добавили, что в топ-5 городов по количеству вакансий курьеров входят Москва, Санкт- Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород.
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рынок труда
Экономика, рынок труда
06:51 19.03.2024
 
Российскому рынку грозит рост дефицита курьеров, показало исследование

Restomania: российскому рынку грозит рост дефицита курьеров вдвое, до 300 тысяч человек

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки "Яндекс Go"
Курьер службы доставки Яндекс Go - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Дефицит курьеров в России в 2024 году может удвоиться и составить 300 тысяч человек, говорится в исследовании сервиса доставок Restomania, которое есть у РИА Новости.
"С конца прошлого года спрос на курьеров заметно увеличился. По количеству вакансий, которые есть на рынке, на 25%. Опираясь на данные сервисов для размещения вакансий и скорости появления новых бизнесов в 2024 году, дефицит курьеров может составить примерно 300 тысяч человек. Сейчас нехватка составляет примерно 140 тысяч человек по рынку. На сегодняшний день по России работают более 1 миллиона курьеров", - говорится в материалах.
Там же отмечается, что дефицит курьеров связан с развитием E-commerce и недостатком времени. "У людей сейчас более загруженный график - очень много ресурсов уходит на рабочие и бытовые процессы, поэтому становится все труднее лично посещать магазины и рестораны", - добавляется в исследовании.
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Согласно нему, в России заметно увеличение среднего возраста курьеров. "Раньше идеальными кандидатами считались мужчины от 18 до 45 лет. Но теперь, исходя из-за нехватки кадров, на курьерскую службу начали принимать женщин, студентов и пенсионеров, число последних составляет 20%. Благодаря гибкому графику наем таких сотрудники оправдан", - говорится в материалах.
По данным сервиса, средняя зарплата курьера в России в 2024 году составляет 73,8 тысячи рублей. Там добавили, что в топ-5 городов по количеству вакансий курьеров входят Москва, Санкт- Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород.
 
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