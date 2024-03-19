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Российскому рынку грозит рост дефицита курьеров, показало исследование

Российскому рынку грозит рост дефицита курьеров, показало исследование - 19.03.2024, ПРАЙМ

Российскому рынку грозит рост дефицита курьеров, показало исследование

Дефицит курьеров в России в 2024 году может удвоиться и составить 300 тысяч человек, говорится в исследовании сервиса доставок Restomania, которое есть у РИА... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T06:51+0300

2024-03-19T06:51+0300

2024-03-19T06:51+0300

экономика

рынок труда

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Дефицит курьеров в России в 2024 году может удвоиться и составить 300 тысяч человек, говорится в исследовании сервиса доставок Restomania, которое есть у РИА Новости. "С конца прошлого года спрос на курьеров заметно увеличился. По количеству вакансий, которые есть на рынке, на 25%. Опираясь на данные сервисов для размещения вакансий и скорости появления новых бизнесов в 2024 году, дефицит курьеров может составить примерно 300 тысяч человек. Сейчас нехватка составляет примерно 140 тысяч человек по рынку. На сегодняшний день по России работают более 1 миллиона курьеров", - говорится в материалах. Там же отмечается, что дефицит курьеров связан с развитием E-commerce и недостатком времени. "У людей сейчас более загруженный график - очень много ресурсов уходит на рабочие и бытовые процессы, поэтому становится все труднее лично посещать магазины и рестораны", - добавляется в исследовании. Согласно нему, в России заметно увеличение среднего возраста курьеров. "Раньше идеальными кандидатами считались мужчины от 18 до 45 лет. Но теперь, исходя из-за нехватки кадров, на курьерскую службу начали принимать женщин, студентов и пенсионеров, число последних составляет 20%. Благодаря гибкому графику наем таких сотрудники оправдан", - говорится в материалах. По данным сервиса, средняя зарплата курьера в России в 2024 году составляет 73,8 тысячи рублей. Там добавили, что в топ-5 городов по количеству вакансий курьеров входят Москва, Санкт- Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок труда