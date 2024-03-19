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В "Дом.РФ" надеются на помощь Москвы в "реанимации" Карачаровского завода

В "Дом.РФ" надеются на помощь Москвы в "реанимации" Карачаровского завода - 19.03.2024, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" надеются на помощь Москвы в "реанимации" Карачаровского завода

В "Дом.РФ" надеются, что власти Москвы могут поучаствовать в реанимации Карачаровского механического завода (КМЗ) – крупного российского производителя лифтов,... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T19:32+0300

2024-03-19T19:32+0300

2024-03-19T19:32+0300

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В "Дом.РФ" надеются, что власти Москвы могут поучаствовать в реанимации Карачаровского механического завода (КМЗ) – крупного российского производителя лифтов, заявил на встрече с сенаторами в Совете Федерации гендиректор компании Виталий Мутко. Карачаровский механический завод основан в 1950 году. Там, в частности, были изготовлены лифты для обслуживания первого советского орбитального корабля "Буран", а также для храма Христа Спасителя. В 2022 году Арбитражный суд Москвы признал КМЗ банкротом и открыл в его отношении процедуру конкурсного производства. Мутко уточнил, что "Дом.РФ" выкупил часть долговых обязательств КМЗ. По его словам, в рамках процедуры банкротства завод будет выставлен на торги в апреле текущего года.Ранее спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко рассказала, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о подготовке "дорожной карты" по лифтовому хозяйству в стране в конце апреля-начале мая.

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россия, лифты, лифты и эскалаторы, москва, дом.рф