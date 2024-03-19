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Минпросвещения поддержало идею об изучении песен "Любэ" и Shaman в школе
Минпросвещения поддержало идею об изучении песен "Любэ" и Shaman в школе - 19.03.2024, ПРАЙМ
Минпросвещения поддержало идею об изучении песен "Любэ" и Shaman в школе
Минпросвещения одобрило инициативу внести в программу школьных уроков музыки изучение творчества группы "Любэ", Олега Газманова, Ярослава Дронова (Шамана) и... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T13:43+0300
2024-03-19T13:43+0300
2024-03-19T13:57+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Минпросвещения одобрило инициативу внести в программу школьных уроков музыки изучение творчества группы "Любэ", Олега Газманова, Ярослава Дронова (Шамана) и других современных патриотических исполнителей. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Сергей Колунов."Мою инициативу с предложением включить в учебную программу школьных уроков музыки изучение современных патриотических композиций Минпросвещения поддержало", - сказал Колунов.По словам парламентария, список патриоических исполнителей и композиций будет составляться вместе с родителями учеников и экспертами, "Любэ" и Shaman точно в него попадут.Группа "Любэ" - российский музыкальный коллектив, основанный продюсером и композитором Игорем Матвиенко. "Любэ" не раз становилась участником крупных концертов. В 2008 году, в день президентских выборов, группа исполняла композицию "Давай за..." на Васильевском спуске, в этот момент на сцену вышли Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Лидер группы Николай Расторгуев в ходе президентских выборов 2012 и 2024 годов становился доверенным лицом Владимира Путина, с 2017 года состоит в движении PutinTeam - "Команда Путина" .
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россия, минпросвещения, школы, новости, музыка
РОССИЯ, Минпросвещения, школы, Новости, музыка
Минпросвещения поддержало идею об изучении песен "Любэ" и Shaman в школе
Депутат Колунов: Минпросвещения поддержало идею об изучении песен "Любэ" и Shaman в школе
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Минпросвещения одобрило инициативу внести в программу школьных уроков музыки изучение творчества группы "Любэ", Олега Газманова, Ярослава Дронова (Шамана) и других современных патриотических исполнителей. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Сергей Колунов.
"Мою инициативу с предложением включить в учебную программу школьных уроков музыки изучение современных патриотических композиций Минпросвещения поддержало", - сказал Колунов.
По словам парламентария, список патриоических исполнителей и композиций будет составляться вместе с родителями учеников и экспертами, "Любэ" и Shaman точно в него попадут.
Минфин, Минпросвещения и ЦБ намерены повысить уровень финграмотности
Группа "Любэ" - российский музыкальный коллектив, основанный продюсером и композитором Игорем Матвиенко. "Любэ" не раз становилась участником крупных концертов. В 2008 году, в день президентских выборов, группа исполняла композицию "Давай за..." на Васильевском спуске, в этот момент на сцену вышли Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Лидер группы Николай Расторгуев в ходе президентских выборов 2012 и 2024 годов становился доверенным лицом Владимира Путина, с 2017 года состоит в движении PutinTeam - "Команда Путина" .