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Минпросвещения поддержало идею об изучении песен "Любэ" и Shaman в школе

Минпросвещения поддержало идею об изучении песен "Любэ" и Shaman в школе - 19.03.2024, ПРАЙМ

Минпросвещения поддержало идею об изучении песен "Любэ" и Shaman в школе

Минпросвещения одобрило инициативу внести в программу школьных уроков музыки изучение творчества группы "Любэ", Олега Газманова, Ярослава Дронова (Шамана) и... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T13:43+0300

2024-03-19T13:43+0300

2024-03-19T13:57+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Минпросвещения одобрило инициативу внести в программу школьных уроков музыки изучение творчества группы "Любэ", Олега Газманова, Ярослава Дронова (Шамана) и других современных патриотических исполнителей. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Сергей Колунов."Мою инициативу с предложением включить в учебную программу школьных уроков музыки изучение современных патриотических композиций Минпросвещения поддержало", - сказал Колунов.По словам парламентария, список патриоических исполнителей и композиций будет составляться вместе с родителями учеников и экспертами, "Любэ" и Shaman точно в него попадут.Группа "Любэ" - российский музыкальный коллектив, основанный продюсером и композитором Игорем Матвиенко. "Любэ" не раз становилась участником крупных концертов. В 2008 году, в день президентских выборов, группа исполняла композицию "Давай за..." на Васильевском спуске, в этот момент на сцену вышли Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Лидер группы Николай Расторгуев в ходе президентских выборов 2012 и 2024 годов становился доверенным лицом Владимира Путина, с 2017 года состоит в движении PutinTeam - "Команда Путина" .

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россия, минпросвещения, школы, новости, музыка