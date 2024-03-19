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Маск сделал неожиданное признание о себе
Маск сделал неожиданное признание о себе - 19.03.2024, ПРАЙМ
Маск сделал неожиданное признание о себе
Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что время от времени страдает от депрессии и принимает лекарственные препараты. Об этом он... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T08:55+0300
2024-03-19T08:55+0300
2024-03-19T09:18+0300
илон маск
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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что время от времени страдает от депрессии и принимает лекарственные препараты. Об этом он заявил в интервью экс-телеведущему CNN и блогеру Дону Лемону."Иногда у меня в мозгу возникает своего рода ... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями", - приводит CNN слова Маска. Как отметил миллиардер, прием лекарства ему помогает, ведь он "обычно работает по 16 часов в день". При этом, по словам Маска, он не может позволить себе пребывать длительное время в состоянии, когда не в состоянии мыслить ясно. CNN отмечает, что свою депрессию предприниматель врожденной не считает и не полагает, что прием препаратов каким-то образом отразится на его компаниях и их государственных контрактах.
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илон маск
Маск сделал неожиданное признание о себе
Илон Маск признался, что страдает от депрессии и принимает лекарства
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ.
Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что время от времени страдает от депрессии и принимает лекарственные препараты. Об этом он заявил
в интервью экс-телеведущему CNN и блогеру Дону Лемону.
"Иногда у меня в мозгу возникает своего рода ... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями", - приводит CNN слова Маска.
Как отметил миллиардер, прием лекарства ему помогает, ведь он "обычно работает по 16 часов в день".
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При этом, по словам Маска, он не может позволить себе пребывать длительное время в состоянии, когда не в состоянии мыслить ясно.
CNN отмечает, что свою депрессию предприниматель врожденной не считает и не полагает, что прием препаратов каким-то образом отразится на его компаниях и их государственных контрактах.