Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск сделал неожиданное признание о себе - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240319/mask-846464997.html
Маск сделал неожиданное признание о себе
Маск сделал неожиданное признание о себе - 19.03.2024, ПРАЙМ
Маск сделал неожиданное признание о себе
Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что время от времени страдает от депрессии и принимает лекарственные препараты. Об этом он... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T08:55+0300
2024-03-19T09:18+0300
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что время от времени страдает от депрессии и принимает лекарственные препараты. Об этом он заявил в интервью экс-телеведущему CNN и блогеру Дону Лемону."Иногда у меня в мозгу возникает своего рода ... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями", - приводит CNN слова Маска. Как отметил миллиардер, прием лекарства ему помогает, ведь он "обычно работает по 16 часов в день". При этом, по словам Маска, он не может позволить себе пребывать длительное время в состоянии, когда не в состоянии мыслить ясно. CNN отмечает, что свою депрессию предприниматель врожденной не считает и не полагает, что прием препаратов каким-то образом отразится на его компаниях и их государственных контрактах.
https://1prime.ru/20240313/ii-846255074.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
илон маск
Илон Маск
08:55 19.03.2024 (обновлено: 09:18 19.03.2024)
 
Маск сделал неожиданное признание о себе

Илон Маск признался, что страдает от депрессии и принимает лекарства

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что время от времени страдает от депрессии и принимает лекарственные препараты. Об этом он заявил в интервью экс-телеведущему CNN и блогеру Дону Лемону.
"Иногда у меня в мозгу возникает своего рода ... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями", - приводит CNN слова Маска.
Как отметил миллиардер, прием лекарства ему помогает, ведь он "обычно работает по 16 часов в день".
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Маск раскрыл, когда искусственный интеллект превзойдет человечество
13 марта, 14:19
При этом, по словам Маска, он не может позволить себе пребывать длительное время в состоянии, когда не в состоянии мыслить ясно.
CNN отмечает, что свою депрессию предприниматель врожденной не считает и не полагает, что прием препаратов каким-то образом отразится на его компаниях и их государственных контрактах.
 
Илон Маск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала