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Медведев отреагировал на решение ФРГ не считать Путина президентом
Медведев отреагировал на решение ФРГ не считать Путина президентом - 19.03.2024, ПРАЙМ
Медведев отреагировал на решение ФРГ не считать Путина президентом
Германия отказывается считать Путина президентом из-за своей позорной слабости, и непонятно, как в связи с этим она собирается вести с Путиным переговоры в... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T10:56+0300
2024-03-19T10:56+0300
2024-03-19T11:26+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Германия отказывается считать Путина президентом из-за своей позорной слабости, и непонятно, как в связи с этим она собирается вести с Путиным переговоры в дальнейшем, отметил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер рассказал, что после прошедших в России президентских выборов министерство будет ограничиваться лишь фамилией президента Владимира Путина в официальных документах. Кроме того, как сказал зампредставителя правительства Кристиан Хоффман, рукогводство ФРГ не будет поздравлять Путина с победой на выборах, хотя оно и готово вести с ним переговоры в дальнейшем."Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И всё это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Помимо всего прочего, политик прокомментировал желание США возобновить диалог по вооружениям с Россией, сравнив его с переговорами с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной войны."И так во всем! Бесконечное ёрзанье задницей на стуле, космическое вранье, натужные сопли и театральные слёзы ради имитации добрых намерений. А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти", - подчеркнул Медведев.Как заявляет зампредседателя Совбеза, риторика Запада в отношении России поражает своей противоречивостью. По его словам, понять, "детская ли это инфантильность", или "зрелая глупость", или запредельная наглость, невозможно. В этой связи Медведев упомянул заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который сначала "пугает высадкой французов в Крыму", а потом клянётся "сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка".
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россия, германия, сша, владимир путин, дмитрий медведев, олаф шольц
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, Выборы президента России, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Олаф Шольц
Медведев отреагировал на решение ФРГ не считать Путина президентом
Медведев назвал "позорной слабостью" решение ФРГ не считать Путина президентом
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Германия отказывается считать Путина президентом из-за своей позорной слабости, и непонятно, как в связи с этим она собирается вести с Путиным переговоры в дальнейшем, отметил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер рассказал, что после прошедших в России президентских выборов министерство будет ограничиваться лишь фамилией президента Владимира Путина в официальных документах. Кроме того, как сказал зампредставителя правительства Кристиан Хоффман, рукогводство ФРГ не будет поздравлять Путина с победой на выборах, хотя оно и готово вести с ним переговоры в дальнейшем.
Медведев поздравил Путина с победой на выборах
"Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И всё это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Помимо всего прочего, политик прокомментировал желание США возобновить диалог по вооружениям с Россией, сравнив его с переговорами с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной войны.
"И так во всем! Бесконечное ёрзанье задницей на стуле, космическое вранье, натужные сопли и театральные слёзы ради имитации добрых намерений. А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти", - подчеркнул Медведев.
Как заявляет зампредседателя Совбеза, риторика Запада в отношении России поражает своей противоречивостью. По его словам, понять, "детская ли это инфантильность", или "зрелая глупость", или запредельная наглость, невозможно. В этой связи Медведев упомянул заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который сначала "пугает высадкой французов в Крыму", а потом клянётся "сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка".