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Медведев отреагировал на решение ФРГ не считать Путина президентом - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Медведев отреагировал на решение ФРГ не считать Путина президентом
Медведев отреагировал на решение ФРГ не считать Путина президентом - 19.03.2024, ПРАЙМ
Медведев отреагировал на решение ФРГ не считать Путина президентом
Германия отказывается считать Путина президентом из-за своей позорной слабости, и непонятно, как в связи с этим она собирается вести с Путиным переговоры в... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T10:56+0300
2024-03-19T11:26+0300
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выборы президента россии
владимир путин
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Германия отказывается считать Путина президентом из-за своей позорной слабости, и непонятно, как в связи с этим она собирается вести с Путиным переговоры в дальнейшем, отметил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер рассказал, что после прошедших в России президентских выборов министерство будет ограничиваться лишь фамилией президента Владимира Путина в официальных документах. Кроме того, как сказал зампредставителя правительства Кристиан Хоффман, рукогводство ФРГ не будет поздравлять Путина с победой на выборах, хотя оно и готово вести с ним переговоры в дальнейшем."Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И всё это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Помимо всего прочего, политик прокомментировал желание США возобновить диалог по вооружениям с Россией, сравнив его с переговорами с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной войны."И так во всем! Бесконечное ёрзанье задницей на стуле, космическое вранье, натужные сопли и театральные слёзы ради имитации добрых намерений. А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти", - подчеркнул Медведев.Как заявляет зампредседателя Совбеза, риторика Запада в отношении России поражает своей противоречивостью. По его словам, понять, "детская ли это инфантильность", или "зрелая глупость", или запредельная наглость, невозможно. В этой связи Медведев упомянул заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который сначала "пугает высадкой французов в Крыму", а потом клянётся "сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка".
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россия, германия, сша, владимир путин, дмитрий медведев, олаф шольц
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, Выборы президента России, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Олаф Шольц
10:56 19.03.2024 (обновлено: 11:26 19.03.2024)
 
Медведев отреагировал на решение ФРГ не считать Путина президентом

Медведев назвал "позорной слабостью" решение ФРГ не считать Путина президентом

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Германия отказывается считать Путина президентом из-за своей позорной слабости, и непонятно, как в связи с этим она собирается вести с Путиным переговоры в дальнейшем, отметил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер рассказал, что после прошедших в России президентских выборов министерство будет ограничиваться лишь фамилией президента Владимира Путина в официальных документах. Кроме того, как сказал зампредставителя правительства Кристиан Хоффман, рукогводство ФРГ не будет поздравлять Путина с победой на выборах, хотя оно и готово вести с ним переговоры в дальнейшем.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Медведев поздравил Путина с победой на выборах
17 марта, 22:20
"Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И всё это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Помимо всего прочего, политик прокомментировал желание США возобновить диалог по вооружениям с Россией, сравнив его с переговорами с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной войны.
"И так во всем! Бесконечное ёрзанье задницей на стуле, космическое вранье, натужные сопли и театральные слёзы ради имитации добрых намерений. А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти", - подчеркнул Медведев.
Как заявляет зампредседателя Совбеза, риторика Запада в отношении России поражает своей противоречивостью. По его словам, понять, "детская ли это инфантильность", или "зрелая глупость", или запредельная наглость, невозможно. В этой связи Медведев упомянул заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который сначала "пугает высадкой французов в Крыму", а потом клянётся "сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка".
 
Выборы президента РоссииРОССИЯГЕРМАНИЯСШАВладимир ПутинДмитрий МедведевОлаф Шольц
 
 
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