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В Британии нашли Кейт Миддлтон - 19.03.2024, ПРАЙМ
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В Британии нашли Кейт Миддлтон
В Британии нашли Кейт Миддлтон - 19.03.2024, ПРАЙМ
В Британии нашли Кейт Миддлтон
В Великобритании таблоид Sun выложил видеозапись, где принцесса Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям запечатлены на парковке у магазина фермерских продуктов в | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T06:48+0300
2024-03-19T06:48+0300
великобритания
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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. В Великобритании таблоид Sun выложил видеозапись, где принцесса Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям запечатлены на парковке у магазина фермерских продуктов в Виндзоре, расположенном к западу от Лондона. Как сообщило издание, запись прислал очевидец, оно снято 16 марта. Sun отмечает, что это первое видео с принцессой с декабря 2023 года. Миддлтон долгое время не появлялась на публике после перенесенной в январе операции. "Сорокалетний Нельсон Сильва, снявший видео расслабленной пары, покупал стейк в магазине фермерских продуктов в Виндзоре, когда заметил Кейт и Уильяма в хлебном отделе", - отмечает издание. Сам Сильва сообщил газете, что лицо Кейт показалось ему знакомым, онако он узнал ее, только заметив принца Уильяма. Он заснял пару на парковке около магазина, но затем "они просто испарились". По словам очевидца, Кейт выглядела довольной и расслабленной, между супругами ощущалась "химия", а их поход в магазин выглядел вполне естественно. Кенсингтонский дворец 17 января сообщил, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Отмечалось, что принцесса проведет в больнице две недели. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте говорилось, что принцесса пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Десятого марта Кейт на фоне перенесенной операции выложила в соцсетях фотоснимок с детьми, а также поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении двух месяцев. Но фотография вызвала ажиотаж, когда выявился тот факт, что изображение было отредактировано. В частности, пользователи обратили внимание на отсутствие кольца на левой руке Миддлтон. Британские СМИ отмечали, что очевидные ошибки при редактировании подогрели теории заговора о том, где на самом деле находится принцесса.
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великобритания
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
06:48 19.03.2024
 
В Британии нашли Кейт Миддлтон

Британские СМИ нашли Кейт Миддлтон, не появлявшуюся с декабря, в магазине в Виндзоре

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. В Великобритании таблоид Sun выложил видеозапись, где принцесса Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям запечатлены на парковке у магазина фермерских продуктов в Виндзоре, расположенном к западу от Лондона.
Как сообщило издание, запись прислал очевидец, оно снято 16 марта. Sun отмечает, что это первое видео с принцессой с декабря 2023 года. Миддлтон долгое время не появлялась на публике после перенесенной в январе операции.
"Сорокалетний Нельсон Сильва, снявший видео расслабленной пары, покупал стейк в магазине фермерских продуктов в Виндзоре, когда заметил Кейт и Уильяма в хлебном отделе", - отмечает издание.
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Сам Сильва сообщил газете, что лицо Кейт показалось ему знакомым, онако он узнал ее, только заметив принца Уильяма. Он заснял пару на парковке около магазина, но затем "они просто испарились". По словам очевидца, Кейт выглядела довольной и расслабленной, между супругами ощущалась "химия", а их поход в магазин выглядел вполне естественно.
Кенсингтонский дворец 17 января сообщил, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Отмечалось, что принцесса проведет в больнице две недели. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте говорилось, что принцесса пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
Десятого марта Кейт на фоне перенесенной операции выложила в соцсетях фотоснимок с детьми, а также поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении двух месяцев. Но фотография вызвала ажиотаж, когда выявился тот факт, что изображение было отредактировано. В частности, пользователи обратили внимание на отсутствие кольца на левой руке Миддлтон. Британские СМИ отмечали, что очевидные ошибки при редактировании подогрели теории заговора о том, где на самом деле находится принцесса.
 
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