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Минфин призвал устранить схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле
Минфин призвал устранить схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле - 19.03.2024, ПРАЙМ
Минфин призвал устранить схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле
Минфин РФ видит схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле и в части обложения НДФЛ, эти схемы надо устранять, заявил замминистра финансов России Алексей... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T10:41+0300
2024-03-19T10:41+0300
2024-03-19T10:59+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ видит схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле и в части обложения НДФЛ, эти схемы надо устранять, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на коллегии ФНС."У нас есть большая проблема с интернет-площадками: те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, - в целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять и выравнивать условия работы традиционной розницы и розницы, которая работает через интернет-площадки", - сказал Сазанов.Также, по его словам, Минфин видит проблемы и в части НДФЛ - в отношении поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач в части справедливости налогообложения."Сейчас мы видим, что есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе НДФЛ, они достаточно давно были заложены, и конечно, если мы говорим о повышении справедливости налогообложения, то те механизмы налоговой оптимизации, которые есть в НДФЛ, - необходимо будет выровнять условия", - заявил он.
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минфин рф, интернет-торговля, онлайн-магазин, ндфл
Налоги, Минфин РФ, интернет-торговля, онлайн-магазин, НДФЛ
Минфин призвал устранить схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле
Минфин: надо устранять схемы налоговой оптимизации в онлайн-торговле и в НДФЛ
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ видит схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле и в части обложения НДФЛ, эти схемы надо устранять, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на коллегии ФНС.
"У нас есть большая проблема с интернет-площадками: те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, - в целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять и выравнивать условия работы традиционной розницы и розницы, которая работает через интернет-площадки", - сказал Сазанов.
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Также, по его словам, Минфин видит проблемы и в части НДФЛ - в отношении поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач в части справедливости налогообложения.
"Сейчас мы видим, что есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе НДФЛ, они достаточно давно были заложены, и конечно, если мы говорим о повышении справедливости налогообложения, то те механизмы налоговой оптимизации, которые есть в НДФЛ, - необходимо будет выровнять условия", - заявил он.