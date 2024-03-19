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Минфин призвал устранить схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле

Минфин призвал устранить схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле - 19.03.2024, ПРАЙМ

Минфин призвал устранить схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле

Минфин РФ видит схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле и в части обложения НДФЛ, эти схемы надо устранять, заявил замминистра финансов России Алексей... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T10:41+0300

2024-03-19T10:41+0300

2024-03-19T10:59+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ видит схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле и в части обложения НДФЛ, эти схемы надо устранять, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на коллегии ФНС."У нас есть большая проблема с интернет-площадками: те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, - в целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять и выравнивать условия работы традиционной розницы и розницы, которая работает через интернет-площадки", - сказал Сазанов.Также, по его словам, Минфин видит проблемы и в части НДФЛ - в отношении поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач в части справедливости налогообложения."Сейчас мы видим, что есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе НДФЛ, они достаточно давно были заложены, и конечно, если мы говорим о повышении справедливости налогообложения, то те механизмы налоговой оптимизации, которые есть в НДФЛ, - необходимо будет выровнять условия", - заявил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, интернет-торговля, онлайн-магазин, ндфл