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Силуанов призвал Казначейство ускорить работу по внедрению цифрового рубля

Силуанов призвал Казначейство ускорить работу по внедрению цифрового рубля - 19.03.2024, ПРАЙМ

Силуанов призвал Казначейство ускорить работу по внедрению цифрового рубля

Федеральное казначейство должно в 2024 году ускорить совместно с Банком России работу по внедрению цифрового рубля, а также продолжать расширять использование... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T15:35+0300

2024-03-19T15:35+0300

2024-03-19T15:35+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Федеральное казначейство должно в 2024 году ускорить совместно с Банком России работу по внедрению цифрового рубля, а также продолжать расширять использование системы быстрых платежей (СБП) и системы "Мир", соответствующую задачу перед ведомством поставил министр финансов Антон Силуанов. "По словам главы Минфина, в текущем году необходимо: делать платежи быстрее и дешевле для граждан и клиентов: совместно с ЦБ РФ внедрять цифровой рубль, расширять использование СБП и системы "Мир", - говорится в сообщении Минфина в Telegram-канале по итогам расширенного заседания коллегии Казначейства. Помимо этого, необходимо создавать и развивать современные цифровые инструменты, позволяющие максимально оперативно и просто осуществлять исполнение бюджета, а также обеспечивать полный финансовый контроль и прослеживаемость каждого бюджетного рубля. Силуанов также подчеркнул необходимость контроля в сфере гособоронзаказа - совместно с ФАС и ФНС Казначейство должно мониторить все соответствующие подходы, связанные с ценообразованием и исполнением бюджетных обязательств в ГОЗ. Глава Минфина в числе задач на текущий год отметил и завершение импортозамещения всех информационных систем и расширение их аналитических возможностей, а также продолжение работы по централизации бухгалтерского учета, которая существенно снижает объемы просроченной дебиторской задолженности. Помимо этого Силуанов указал на необходимость максимального повышения доходов от реализации государственного и муниципального имущества, а также должна быть усилена работа по переводу сделок с госимуществом в ГИС "Торги". "От того, как работает Казначейство, зависит скорость финансового обеспечения всей бюджетной системы Российской Федерации", - заключил Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

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россия, цифровой рубль, минфин, новости