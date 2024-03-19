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ЦБ Армении прокомментировал работу системы "Мир" в стране - 19.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ Армении прокомментировал работу системы "Мир" в стране
ЦБ Армении прокомментировал работу системы "Мир" в стране - 19.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ Армении прокомментировал работу системы "Мир" в стране
Коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из стратегии управления рисками, заявили в центральном... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:29+0300
2024-03-19T14:29+0300
россия
армения
платежная система мир
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ЕРЕВАН, 19 мар - ПРАЙМ. Коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из стратегии управления рисками, заявили в центральном банке Армении, комментируя ситуацию с работой платежной системы "Мир" в стране.Ранее во вторник издание РБК сообщило, что с 30 марта 2024 года карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, за исключением банка "ВТБ Армения". В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) заявили РИА Новости, что система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, однако решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно."Центральный банк получает много запросов относительно работы платежной системы "Мир" в Армении. Сообщаем, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте армянского регулятора.В заявлении отмечается, что коммерческие банки обязаны надлежащим образом информировать своих клиентов в случае изменения условий их обслуживания.
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россия, армения, платежная система мир
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, платежная система МИР
14:29 19.03.2024
 
ЦБ Армении прокомментировал работу системы "Мир" в стране

ЦБ Армении: банки страны сами принимают решение о работе системы "Мир" исходя из рисков

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© fotolia.com / Regisser.com
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ЕРЕВАН, 19 мар - ПРАЙМ. Коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из стратегии управления рисками, заявили в центральном банке Армении, комментируя ситуацию с работой платежной системы "Мир" в стране.
Ранее во вторник издание РБК сообщило, что с 30 марта 2024 года карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, за исключением банка "ВТБ Армения". В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) заявили РИА Новости, что система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, однако решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.
Карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Система "Мир" не ограничивает работу с банками в Армении, заявили в НСПК
10:35
"Центральный банк получает много запросов относительно работы платежной системы "Мир" в Армении. Сообщаем, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте армянского регулятора.
В заявлении отмечается, что коммерческие банки обязаны надлежащим образом информировать своих клиентов в случае изменения условий их обслуживания.
 
РОССИЯАРМЕНИЯплатежная система МИР
 
 
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