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Посол Васнецов: МИД Молдавии не пожелал видеть Россию на заседании ФАО - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Посол Васнецов: МИД Молдавии не пожелал видеть Россию на заседании ФАО
Посол Васнецов: МИД Молдавии не пожелал видеть Россию на заседании ФАО - 19.03.2024, ПРАЙМ
Посол Васнецов: МИД Молдавии не пожелал видеть Россию на заседании ФАО
В МИД Молдавии заявили о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:45+0300
2024-03-19T14:57+0300
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КИШИНЕВ, 19 мар — ПРАЙМ. В МИД Молдавии заявили о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае, сообщил посол России в Молдавии Олег Васнецов. Ранее во вторник пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата. Посол добавил, что МИД Молдавии также заявил, что не желает видеть российскую делегацию на региональной сессии ФАО — международной организации по вопросам продовольствия ООН, которая состоится в Кишиневе, и предложили "при желании выступить онлайн".По его словам, это в очередной раз демонстрирует недружественный политику, проводимую властями Кишинева по отношению к России.
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россия, молдавия, фао, оон, мид
РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ФАО, ООН, МИД, Политика
14:45 19.03.2024 (обновлено: 14:57 19.03.2024)
 
Посол Васнецов: МИД Молдавии не пожелал видеть Россию на заседании ФАО

Васнецов: МИД Молдавии не желает видеть делегацию РФ на сессии ФАО в Кишиневе

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС (ООН)
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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КИШИНЕВ, 19 мар ПРАЙМ. В МИД Молдавии заявили о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае, сообщил посол России в Молдавии Олег Васнецов.
Ранее во вторник пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата.
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Посол добавил, что МИД Молдавии также заявил, что не желает видеть российскую делегацию на региональной сессии ФАО — международной организации по вопросам продовольствия ООН, которая состоится в Кишиневе, и предложили "при желании выступить онлайн".
По его словам, это в очередной раз демонстрирует недружественный политику, проводимую властями Кишинева по отношению к России.
 
ПолитикаРОССИЯМОЛДАВИЯФАОООНМИД
 
 
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