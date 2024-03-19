https://1prime.ru/20240319/moldaviya-846489821.html

МИД: Молдавия "сводит счеты" с Россией

МИД: Молдавия "сводит счеты" с Россией - 19.03.2024, ПРАЙМ

МИД: Молдавия "сводит счеты" с Россией

Власти Молдавии путем объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства и отказа принять российскую делегацию на сессии ФАО "сводят счеты" с... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T18:34+0300

2024-03-19T18:34+0300

2024-03-19T18:42+0300

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нота протеста

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Власти Молдавии путем объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства и отказа принять российскую делегацию на сессии ФАО "сводят счеты" с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Данные решения являются частью антироссийской кампании, проводимой молдавским руководством, и очередным подтверждением его курса на полное разрушение имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений. Рассматриваем их также как сведение счетов за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента Российской Федерации", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД России отметили, что в Кишиневе "откровенно злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, что ставит под вопрос способность молдавских властей выступать в этом качестве в дальнейшем". "Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны", — заключили в российском дипведомстве.Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата. Посол добавил, что МИД Молдавии также заявил, что не желает видеть российскую делегацию на региональной сессии ФАО — международной организации по вопросам продовольствия ООН, которая состоится в Кишиневе, и предложили "при желании выступить онлайн".

https://1prime.ru/20240319/moldaviya-846480717.html

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россия, молдавия, нота протеста