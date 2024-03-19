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Миссия РФ обратилась в ООН по недопуску РФ на сессию ФАО в Молдавию
Миссия РФ обратилась в ООН по недопуску РФ на сессию ФАО в Молдавию - 19.03.2024, ПРАЙМ
Миссия РФ обратилась в ООН по недопуску РФ на сессию ФАО в Молдавию
Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский поинтересовался, есть ли у всемирной организации позиция по поводу планов Молдавии не пускать... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T23:24+0300
2024-03-19T23:24+0300
2024-03-19T23:24+0300
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ООН, 19 мар – ПРАЙМ. Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский поинтересовался, есть ли у всемирной организации позиция по поводу планов Молдавии не пускать российскую делегацию на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать планы Молдавии порекомендовал журналистам обратиться непосредственно в ФАО. При это сам же Хак признал, что ФАО является органом ООН. "Теперь и заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отличился, когда отказался комментировать действия Молдавии по запрещению во въезде в страну российской делегации для участия в сессии ФАО в Кишиневе", — написал Успенский в своем Telegram-канале. Он добавил, что стало совершенно очевидно, что Молдавия злоупотребляет своим статусом принимающей стороны по линии ООН, посчитав, что проведение конференции ФАО дает ей право по своему усмотрению определять формат участия России на сессии в Кишиневе."А у главного органа ООН в связи с этим опять нет комментария или позиции?" - поинтересовался он. Ранее посол России в Кишиневе Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае.
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Политика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ФАО, Кишинев
Миссия РФ обратилась в ООН по недопуску РФ на сессию ФАО в Молдавию
Миссия РФ поинтересовалась у ООН, если у них своя позиция по недопуску РФ на ФАО
ООН, 19 мар – ПРАЙМ. Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский поинтересовался, есть ли у всемирной организации позиция по поводу планов Молдавии не пускать российскую делегацию на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать планы Молдавии порекомендовал журналистам обратиться непосредственно в ФАО. При это сам же Хак признал, что ФАО является органом ООН.
"Теперь и заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отличился, когда отказался комментировать действия Молдавии по запрещению во въезде в страну российской делегации для участия в сессии ФАО в Кишиневе", — написал Успенский в своем Telegram-канале.
МИД: Молдавия "сводит счеты" с Россией
Он добавил, что стало совершенно очевидно, что Молдавия злоупотребляет своим статусом принимающей стороны по линии ООН, посчитав, что проведение конференции ФАО дает ей право по своему усмотрению определять формат участия России на сессии в Кишиневе.
"А у главного органа ООН в связи с этим опять нет комментария или позиции?" - поинтересовался он.
Ранее посол России в Кишиневе Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае.