Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миссия РФ обратилась в ООН по недопуску РФ на сессию ФАО в Молдавию - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240319/moldaviya-846493218.html
Миссия РФ обратилась в ООН по недопуску РФ на сессию ФАО в Молдавию
Миссия РФ обратилась в ООН по недопуску РФ на сессию ФАО в Молдавию - 19.03.2024, ПРАЙМ
Миссия РФ обратилась в ООН по недопуску РФ на сессию ФАО в Молдавию
Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский поинтересовался, есть ли у всемирной организации позиция по поводу планов Молдавии не пускать... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T23:24+0300
2024-03-19T23:24+0300
политика
россия
молдавия
фао
кишинев
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/44/837614482_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_ed0eaf1ad572d3f3f0c8b964d4f35fb3.jpg
ООН, 19 мар – ПРАЙМ. Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский поинтересовался, есть ли у всемирной организации позиция по поводу планов Молдавии не пускать российскую делегацию на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать планы Молдавии порекомендовал журналистам обратиться непосредственно в ФАО. При это сам же Хак признал, что ФАО является органом ООН. "Теперь и заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отличился, когда отказался комментировать действия Молдавии по запрещению во въезде в страну российской делегации для участия в сессии ФАО в Кишиневе", — написал Успенский в своем Telegram-канале. Он добавил, что стало совершенно очевидно, что Молдавия злоупотребляет своим статусом принимающей стороны по линии ООН, посчитав, что проведение конференции ФАО дает ей право по своему усмотрению определять формат участия России на сессии в Кишиневе."А у главного органа ООН в связи с этим опять нет комментария или позиции?" - поинтересовался он. Ранее посол России в Кишиневе Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае.
https://1prime.ru/20240319/moldaviya-846489821.html
молдавия
кишинев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/44/837614482_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_a63945888679d6ad65c3b43088b348cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, молдавия, фао, кишинев
Политика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ФАО, Кишинев
23:24 19.03.2024
 
Миссия РФ обратилась в ООН по недопуску РФ на сессию ФАО в Молдавию

Миссия РФ поинтересовалась у ООН, если у них своя позиция по недопуску РФ на ФАО

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги России и ООН (Организация Объединенных Наций).
Флаги России и ООН (Организация Объединенных Наций). - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 19 мар – ПРАЙМ. Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский поинтересовался, есть ли у всемирной организации позиция по поводу планов Молдавии не пускать российскую делегацию на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать планы Молдавии порекомендовал журналистам обратиться непосредственно в ФАО. При это сам же Хак признал, что ФАО является органом ООН.
"Теперь и заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отличился, когда отказался комментировать действия Молдавии по запрещению во въезде в страну российской делегации для участия в сессии ФАО в Кишиневе", — написал Успенский в своем Telegram-канале.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
МИД: Молдавия "сводит счеты" с Россией
18:34
Он добавил, что стало совершенно очевидно, что Молдавия злоупотребляет своим статусом принимающей стороны по линии ООН, посчитав, что проведение конференции ФАО дает ей право по своему усмотрению определять формат участия России на сессии в Кишиневе.
"А у главного органа ООН в связи с этим опять нет комментария или позиции?" - поинтересовался он.
Ранее посол России в Кишиневе Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае.
 
ПолитикаРОССИЯМОЛДАВИЯФАОКишинев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала