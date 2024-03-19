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Депутат ГД объяснил необходимость самозапрета на сделки с недвижимостью

Депутат ГД объяснил необходимость самозапрета на сделки с недвижимостью - 19.03.2024, ПРАЙМ

Депутат ГД объяснил необходимость самозапрета на сделки с недвижимостью

Возможность для самозапрета на совершение сделок с недвижимостью необходима для предотвращения случаев, когда пожилых и слишком доверчивых людей обманывают... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T13:28+0300

2024-03-19T13:28+0300

2024-03-19T13:28+0300

мошенничество

мошенники

недвижимость

госдума

самозапрет на кредиты

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Возможность для самозапрета на совершение сделок с недвижимостью необходима для предотвращения случаев, когда пожилых и слишком доверчивых людей обманывают мошенники, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов (ЕР). Депутат сообщил, что обратился в Росреестр с предложением создать возможность для самозапрета на совершение сделок по продаже недвижимости. "К сожалению, случаев, когда пожилых и излишне доверчивых людей обманывают мошенники – не редкость. Пользуясь их добротой, нечестные люди могут вынудить продать недвижимость буквально за бесценок. Порой эта недвижимость – единственная, и человек просто остаётся на улице или вынужден переехать к своим родственникам. Инициативой, с которой я выступил сегодня, я предлагаю разрешить вводить самозапрет на продажу недвижимости по аналогии с самозапретом на взятие кредитов, который мы одобрили в третьем чтении совсем недавно. Это поможет дополнительно защитить наших граждан от мошенников", - сказал Колунов. Он рассказал, что установить запрет на продажу недвижимости на свое имя можно будет через "Госуслуги" или МФЦ, сам запрет будет отражен Росреестре, а снять его человек сможет в любой момент, процедура будет подобной – через Госуслуги или МФЦ, но только очно. -0-

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мошенники, недвижимость, госдума, самозапрет на кредиты