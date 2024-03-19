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"Москвич" расширяет географию продаж и обслуживания автомобилей

"Москвич" расширяет географию продаж и обслуживания автомобилей - 19.03.2024, ПРАЙМ

"Москвич" расширяет географию продаж и обслуживания автомобилей

Компания "Москвич" намерена расширить географию продаж и обслуживания автомобилей путем открытия новых дилерских центров, пишет "Российская газета" со ссылкой... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T23:50+0300

2024-03-19T23:50+0300

2024-03-19T23:50+0300

россия

москвич

автозавод "москвич"

дилерский центр

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Компания "Москвич" намерена расширить географию продаж и обслуживания автомобилей путем открытия новых дилерских центров, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу компании."Москвич" открыл новые дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново и Братске. Так, в Москве официальным дилерским центром стал "Автогермес", в Санкт-Петербурге — "Дакар", в Иваново — "Автотехцентр", в Братске — "Сибирские автомобили и принадлежности".Сообщается, что продажи возрожденной марки начнутся и в Новосибирске.Ранее стало известно, что "Москвич" вошел в топ-10 самых популярных автомобилей в России.

https://1prime.ru/20240319/avtorynok-846480058.html

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россия, москвич, автозавод "москвич", дилерский центр