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"Москвич" расширяет географию продаж и обслуживания автомобилей
"Москвич" расширяет географию продаж и обслуживания автомобилей - 19.03.2024, ПРАЙМ
"Москвич" расширяет географию продаж и обслуживания автомобилей
Компания "Москвич" намерена расширить географию продаж и обслуживания автомобилей путем открытия новых дилерских центров, пишет "Российская газета" со ссылкой... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T23:50+0300
2024-03-19T23:50+0300
2024-03-19T23:50+0300
россия
москвич
автозавод "москвич"
дилерский центр
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Компания "Москвич" намерена расширить географию продаж и обслуживания автомобилей путем открытия новых дилерских центров, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу компании."Москвич" открыл новые дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново и Братске. Так, в Москве официальным дилерским центром стал "Автогермес", в Санкт-Петербурге — "Дакар", в Иваново — "Автотехцентр", в Братске — "Сибирские автомобили и принадлежности".Сообщается, что продажи возрожденной марки начнутся и в Новосибирске.Ранее стало известно, что "Москвич" вошел в топ-10 самых популярных автомобилей в России.
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россия, москвич, автозавод "москвич", дилерский центр
РОССИЯ, Москвич, автозавод "Москвич", дилерский центр
"Москвич" расширяет географию продаж и обслуживания автомобилей
РГ: "Москвич" открыл дилерские центры в Иваново и Братске
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Компания "Москвич" намерена расширить географию продаж и обслуживания автомобилей путем открытия новых дилерских центров, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу компании.
"Москвич" открыл новые дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново и Братске. Так, в Москве официальным дилерским центром стал "Автогермес", в Санкт-Петербурге — "Дакар", в Иваново — "Автотехцентр", в Братске — "Сибирские автомобили и принадлежности".
Сообщается, что продажи возрожденной марки начнутся и в Новосибирске.
Ранее стало известно, что "Москвич" вошел в топ-10 самых популярных автомобилей в России.
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