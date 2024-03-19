https://1prime.ru/20240319/nablyudateli-846464005.html

Французский политик поделился мнением о выборах президента в России

Французский политик поделился мнением о выборах президента в России - 19.03.2024, ПРАЙМ

Французский политик поделился мнением о выборах президента в России

Число наблюдателей за выборами президента России из стран Южной Америки, Африки, а также Индии и Китая демонстрируют важность построения многополярного мира и... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T07:18+0300

2024-03-19T07:18+0300

2024-03-19T08:05+0300

выборы президента россии

владимир путин

россия

франция

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Число наблюдателей за выборами президента России из стран Южной Америки, Африки, а также Индии и Китая демонстрируют важность построения многополярного мира и необходимости БРИКС, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, который приехал в ДНР как международный наблюдатель. Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, который стал героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д`Артаньяну 81 год, за свою карьеру он был мэром небольшого городка Марсан, после чего депутатом Европарламента (1989-1993) и французского сената (1998-2015). Член Радикальной партии. В Донецкую Народную Республику приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России. Посетил участки в городах на юге ДНР. "Важно отметить, что там были наблюдатели со всего мира - из Южной Америки, Африки, Индии, Китая. Я считаю... что эти выборы показывают нам важность построения многополярного мира и необходимость в таких объединениях, как, например, БРИКС", - сказал д`Артаньян. Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28% голосов, Николай Харитонов набрал 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,2%. Явка составила 77,44%. Результат Путина является рекордным в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин получил 71,31% и 52,9% соответственно. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. В ЛНР Путин получил 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.

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LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России 2024-03-19T07:18+0300 true PT336M41S

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владимир путин, россия, франция