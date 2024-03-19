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Назван возможный срок перехода на новую систему налогообложения в России

Назван возможный срок перехода на новую систему налогообложения в России - 19.03.2024, ПРАЙМ

Назван возможный срок перехода на новую систему налогообложения в России

Новое налоговое законодательство, если его примут, должно вступить в силу с 1 января 2025 года, заявил в беседе с "Лентой.ру" председатель комитета Госдумы по... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T11:36+0300

2024-03-19T11:36+0300

2024-03-19T11:45+0300

налоги

ндфл

госдума

анатолий аксаков

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Новое налоговое законодательство, если его примут, должно вступить в силу с 1 января 2025 года, заявил в беседе с "Лентой.ру" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По его словам, соответствующие законы будут приняты в весеннюю сессию или в начале осенней. При этом про конкретные предложения пока говорить рано, уточнил депутат. Сейчас в Госдуме сформирована рабочая группа, которая собирает идеи, а затем начнет их рассматривать, добавил Аксаков.Он считает, что повышение ставки подоходного налога должно коснуться только тех граждан, у которых доходы не меньше 500 тысяч рублей в месяц — и фактически это уже реализовано: с дохода в пять миллионов рублей в год начинается повышенное налогообложение в 15 процентов."Допускаю, что те, кто имеет доходы выше 5 миллионов рублей в год, будут находиться под градацией, то есть, условно, те, кто имеет доход до 10 миллионов рублей, кто имеет доход до 15 миллионов рублей в год, у нас есть такие, кто имеет выше чем 15 миллионов рублей в год. Соответственно, такая градация будет", — объяснил он.Депутат также допустил, что лица, чьи доходы не превышают пять миллионов рублей в год, будут также платить 13 процентов.Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России. По его словам, "распределение налогового бремени должно быть более справедливым". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские власти уже прорабатывают этот механизм.Прогрессивное налогообложение представляет собой систему налогообложения, при которой налоговые ставки возрастают по мере роста облагаемого дохода налогоплательщика.

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ндфл, госдума, анатолий аксаков, прогрессивная шкала ндфл