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Назван возможный срок перехода на новую систему налогообложения в России - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Назван возможный срок перехода на новую систему налогообложения в России
Назван возможный срок перехода на новую систему налогообложения в России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Назван возможный срок перехода на новую систему налогообложения в России
Новое налоговое законодательство, если его примут, должно вступить в силу с 1 января 2025 года, заявил в беседе с "Лентой.ру" председатель комитета Госдумы по... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T11:36+0300
2024-03-19T11:45+0300
налоги
ндфл
госдума
анатолий аксаков
прогрессивная шкала ндфл
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Новое налоговое законодательство, если его примут, должно вступить в силу с 1 января 2025 года, заявил в беседе с "Лентой.ру" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По его словам, соответствующие законы будут приняты в весеннюю сессию или в начале осенней. При этом про конкретные предложения пока говорить рано, уточнил депутат. Сейчас в Госдуме сформирована рабочая группа, которая собирает идеи, а затем начнет их рассматривать, добавил Аксаков.Он считает, что повышение ставки подоходного налога должно коснуться только тех граждан, у которых доходы не меньше 500 тысяч рублей в месяц — и фактически это уже реализовано: с дохода в пять миллионов рублей в год начинается повышенное налогообложение в 15 процентов."Допускаю, что те, кто имеет доходы выше 5 миллионов рублей в год, будут находиться под градацией, то есть, условно, те, кто имеет доход до 10 миллионов рублей, кто имеет доход до 15 миллионов рублей в год, у нас есть такие, кто имеет выше чем 15 миллионов рублей в год. Соответственно, такая градация будет", — объяснил он.Депутат также допустил, что лица, чьи доходы не превышают пять миллионов рублей в год, будут также платить 13 процентов.Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России. По его словам, "распределение налогового бремени должно быть более справедливым". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские власти уже прорабатывают этот механизм.Прогрессивное налогообложение представляет собой систему налогообложения, при которой налоговые ставки возрастают по мере роста облагаемого дохода налогоплательщика.
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ндфл, госдума, анатолий аксаков, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, НДФЛ, Госдума, Анатолий Аксаков, прогрессивная шкала НДФЛ
11:36 19.03.2024 (обновлено: 11:45 19.03.2024)
 
Назван возможный срок перехода на новую систему налогообложения в России

Депутат Аксаков: переход на новую систему налогообложения возможен с 1 января

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоги
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Новое налоговое законодательство, если его примут, должно вступить в силу с 1 января 2025 года, заявил в беседе с "Лентой.ру" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, соответствующие законы будут приняты в весеннюю сессию или в начале осенней. При этом про конкретные предложения пока говорить рано, уточнил депутат. Сейчас в Госдуме сформирована рабочая группа, которая собирает идеи, а затем начнет их рассматривать, добавил Аксаков.
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Он считает, что повышение ставки подоходного налога должно коснуться только тех граждан, у которых доходы не меньше 500 тысяч рублей в месяц — и фактически это уже реализовано: с дохода в пять миллионов рублей в год начинается повышенное налогообложение в 15 процентов.
"Допускаю, что те, кто имеет доходы выше 5 миллионов рублей в год, будут находиться под градацией, то есть, условно, те, кто имеет доход до 10 миллионов рублей, кто имеет доход до 15 миллионов рублей в год, у нас есть такие, кто имеет выше чем 15 миллионов рублей в год. Соответственно, такая градация будет", — объяснил он.
Депутат также допустил, что лица, чьи доходы не превышают пять миллионов рублей в год, будут также платить 13 процентов.
Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России. По его словам, "распределение налогового бремени должно быть более справедливым". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские власти уже прорабатывают этот механизм.
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Прогрессивное налогообложение представляет собой систему налогообложения, при которой налоговые ставки возрастают по мере роста облагаемого дохода налогоплательщика.
 
НалогиНДФЛГосдумаАнатолий Аксаковпрогрессивная шкала НДФЛ
 
 
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