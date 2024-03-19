https://1prime.ru/20240319/nalogi-846471390.html
Назван возможный срок перехода на новую систему налогообложения в России
Назван возможный срок перехода на новую систему налогообложения в России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Назван возможный срок перехода на новую систему налогообложения в России
Новое налоговое законодательство, если его примут, должно вступить в силу с 1 января 2025 года, заявил в беседе с "Лентой.ру" председатель комитета Госдумы по... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T11:36+0300
2024-03-19T11:36+0300
2024-03-19T11:45+0300
налоги
ндфл
госдума
анатолий аксаков
прогрессивная шкала ндфл
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/56/829575671_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_08a2bfa163d45d6eee4b2d7bed1a35ee.jpg
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Новое налоговое законодательство, если его примут, должно вступить в силу с 1 января 2025 года, заявил в беседе с "Лентой.ру" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По его словам, соответствующие законы будут приняты в весеннюю сессию или в начале осенней. При этом про конкретные предложения пока говорить рано, уточнил депутат. Сейчас в Госдуме сформирована рабочая группа, которая собирает идеи, а затем начнет их рассматривать, добавил Аксаков.Он считает, что повышение ставки подоходного налога должно коснуться только тех граждан, у которых доходы не меньше 500 тысяч рублей в месяц — и фактически это уже реализовано: с дохода в пять миллионов рублей в год начинается повышенное налогообложение в 15 процентов."Допускаю, что те, кто имеет доходы выше 5 миллионов рублей в год, будут находиться под градацией, то есть, условно, те, кто имеет доход до 10 миллионов рублей, кто имеет доход до 15 миллионов рублей в год, у нас есть такие, кто имеет выше чем 15 миллионов рублей в год. Соответственно, такая градация будет", — объяснил он.Депутат также допустил, что лица, чьи доходы не превышают пять миллионов рублей в год, будут также платить 13 процентов.Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России. По его словам, "распределение налогового бремени должно быть более справедливым". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские власти уже прорабатывают этот механизм.Прогрессивное налогообложение представляет собой систему налогообложения, при которой налоговые ставки возрастают по мере роста облагаемого дохода налогоплательщика.
https://1prime.ru/20240302/pribyl-845793436.html
https://1prime.ru/20240308/846098785.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/56/829575671_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85a1cc84aa480b73147d8c758c40d8f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ндфл, госдума, анатолий аксаков, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, НДФЛ, Госдума, Анатолий Аксаков, прогрессивная шкала НДФЛ
Назван возможный срок перехода на новую систему налогообложения в России
Депутат Аксаков: переход на новую систему налогообложения возможен с 1 января
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ.
Новое налоговое законодательство, если его примут, должно вступить в силу с 1 января 2025 года, заявил в беседе с "Лентой.ру"
председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, соответствующие законы будут приняты в весеннюю сессию или в начале осенней. При этом про конкретные предложения пока говорить рано, уточнил депутат. Сейчас в Госдуме сформирована рабочая группа, которая собирает идеи, а затем начнет их рассматривать, добавил Аксаков.
Названы параметры "справедливого налога" на доходы богатых
Он считает, что повышение ставки подоходного налога должно коснуться только тех граждан, у которых доходы не меньше 500 тысяч рублей в месяц — и фактически это уже реализовано: с дохода в пять миллионов рублей в год начинается повышенное налогообложение в 15 процентов.
"Допускаю, что те, кто имеет доходы выше 5 миллионов рублей в год, будут находиться под градацией, то есть, условно, те, кто имеет доход до 10 миллионов рублей, кто имеет доход до 15 миллионов рублей в год, у нас есть такие, кто имеет выше чем 15 миллионов рублей в год. Соответственно, такая градация будет", — объяснил он.
Депутат также допустил, что лица, чьи доходы не превышают пять миллионов рублей в год, будут также платить 13 процентов.
Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России. По его словам, "распределение налогового бремени должно быть более справедливым". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские власти уже прорабатывают этот механизм.
Власти Дубая ввели налог для иностранных банков
Прогрессивное налогообложение представляет собой систему налогообложения, при которой налоговые ставки возрастают по мере роста облагаемого дохода налогоплательщика.