https://1prime.ru/20240319/nalogi-846485005.html

Эксперты спрогнозировали объем налоговых платежей в России в марта

Эксперты спрогнозировали объем налоговых платежей в России в марта - 19.03.2024, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали объем налоговых платежей в России в марта

Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в марте 4,41 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T16:21+0300

2024-03-19T16:21+0300

2024-03-19T16:21+0300

россия

налогообложение

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/81/841428182_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_dd100f0e460813bd3fa2ba082558961e.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в марте 4,41 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов. Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 5,41 триллиона рублей, банка "Зенит" - 3,41 триллиона. Налоговый период, по действующим правилам, заканчивается 28 марта. До этого дня включительно необходимо произвести оплату. Страховые взносы при этом составят 1,15 триллиона рублей по оценке Промсвязьбанка и 920 миллиардов рублей - по мнению банка "Зенит". НДС, НДПИ и акцизы, по оценке Промсвязьбанка, составят 950 миллиардов, 1,2 триллиона и 140 миллиардов рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 760 миллиардов, 690 миллиардов и 90 миллиардов рублей. Налог на прибыль Промсвязьбанк оценивает в 1,6 триллиона рублей, а банк "Зенит" - в 840 миллиардов.

https://1prime.ru/20240317/846411784.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, налогообложение