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Эксперты спрогнозировали объем налоговых платежей в России в марта
Эксперты спрогнозировали объем налоговых платежей в России в марта - 19.03.2024, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали объем налоговых платежей в России в марта
Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в марте 4,41 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T16:21+0300
2024-03-19T16:21+0300
2024-03-19T16:21+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в марте 4,41 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов. Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 5,41 триллиона рублей, банка "Зенит" - 3,41 триллиона. Налоговый период, по действующим правилам, заканчивается 28 марта. До этого дня включительно необходимо произвести оплату. Страховые взносы при этом составят 1,15 триллиона рублей по оценке Промсвязьбанка и 920 миллиардов рублей - по мнению банка "Зенит". НДС, НДПИ и акцизы, по оценке Промсвязьбанка, составят 950 миллиардов, 1,2 триллиона и 140 миллиардов рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 760 миллиардов, 690 миллиардов и 90 миллиардов рублей. Налог на прибыль Промсвязьбанк оценивает в 1,6 триллиона рублей, а банк "Зенит" - в 840 миллиардов.
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россия, налогообложение
Эксперты спрогнозировали объем налоговых платежей в России в марта
Эксперты: налоговые платежи в России в марте составят 4,4 триллиона рублей
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в марте 4,41 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов.
Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 5,41 триллиона рублей, банка "Зенит" - 3,41 триллиона.
Налоговый период, по действующим правилам, заканчивается 28 марта. До этого дня включительно необходимо произвести оплату.
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Страховые взносы при этом составят 1,15 триллиона рублей по оценке Промсвязьбанка и 920 миллиардов рублей - по мнению банка "Зенит".
НДС, НДПИ и акцизы, по оценке Промсвязьбанка, составят 950 миллиардов, 1,2 триллиона и 140 миллиардов рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 760 миллиардов, 690 миллиардов и 90 миллиардов рублей.
Налог на прибыль Промсвязьбанк оценивает в 1,6 триллиона рублей, а банк "Зенит" - в 840 миллиардов.