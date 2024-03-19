Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты спрогнозировали объем налоговых платежей в России в марта - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240319/nalogi-846485005.html
Эксперты спрогнозировали объем налоговых платежей в России в марта
Эксперты спрогнозировали объем налоговых платежей в России в марта - 19.03.2024, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали объем налоговых платежей в России в марта
Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в марте 4,41 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T16:21+0300
2024-03-19T16:21+0300
россия
налогообложение
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/81/841428182_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_dd100f0e460813bd3fa2ba082558961e.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в марте 4,41 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов. Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 5,41 триллиона рублей, банка "Зенит" - 3,41 триллиона. Налоговый период, по действующим правилам, заканчивается 28 марта. До этого дня включительно необходимо произвести оплату. Страховые взносы при этом составят 1,15 триллиона рублей по оценке Промсвязьбанка и 920 миллиардов рублей - по мнению банка "Зенит". НДС, НДПИ и акцизы, по оценке Промсвязьбанка, составят 950 миллиардов, 1,2 триллиона и 140 миллиардов рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 760 миллиардов, 690 миллиардов и 90 миллиардов рублей. Налог на прибыль Промсвязьбанк оценивает в 1,6 триллиона рублей, а банк "Зенит" - в 840 миллиардов.
https://1prime.ru/20240317/846411784.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/81/841428182_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_d1216e1a5efbc9dddf953e656f001e3a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, налогообложение
РОССИЯ, налогообложение
16:21 19.03.2024
 
Эксперты спрогнозировали объем налоговых платежей в России в марта

Эксперты: налоговые платежи в России в марте составят 4,4 триллиона рублей

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaДеньги, налоги
Деньги, налоги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в марте 4,41 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов.
Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 5,41 триллиона рублей, банка "Зенит" - 3,41 триллиона.
Налоговый период, по действующим правилам, заканчивается 28 марта. До этого дня включительно необходимо произвести оплату.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество
17 марта, 17:39
Страховые взносы при этом составят 1,15 триллиона рублей по оценке Промсвязьбанка и 920 миллиардов рублей - по мнению банка "Зенит".
НДС, НДПИ и акцизы, по оценке Промсвязьбанка, составят 950 миллиардов, 1,2 триллиона и 140 миллиардов рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 760 миллиардов, 690 миллиардов и 90 миллиардов рублей.
Налог на прибыль Промсвязьбанк оценивает в 1,6 триллиона рублей, а банк "Зенит" - в 840 миллиардов.
 
РОССИЯналогообложение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала