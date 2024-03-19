https://1prime.ru/20240319/nato-846464405.html
Турция планирует помочь в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе
Турция планирует помочь в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе - 19.03.2024, ПРАЙМ
Турция планирует помочь в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе
Турецкие компании намерены посодействовать в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе, которая будет располагаться в Румынии, на данный момент по этому... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T08:13+0300
2024-03-19T08:13+0300
2024-03-19T08:13+0300
турция
румыния
европа
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_75f96f891e8ed9e434a3bcf0c37bb663.jpg
АНКАРА, 19 мар - ПРАЙМ. Турецкие компании намерены посодействовать в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе, которая будет располагаться в Румынии, на данный момент по этому вопросу ведутся переговоры, пишет турецкое издание Aydınlık.Ранее сообщалось, что в Румынии появится самая большая в Европе база НАТО, на строительство которой потребуется порядка 2,5 миллиарда евро. Отмечается, что база будет ориентирована на размещение десяти тысяч военнослужащих."НАТО приступила к строительству крупнейшей в Европе военной базы в Румынии. Строительство базы будут вести 10 тысяч солдат НАТО, ожидается, что в нем примут участие и турецкие компании", - сообщает газета.Кроме того, уточняется, что для строительства базы Турция экспортирует в Румынию железо, сталь, медь и цемент. "На самом деле известно, что турецкие бизнесмены в последнее время часто посещают Румынию", - пишет автор статьи.
https://1prime.ru/20240318/nato-846443862.html
турция
румыния
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_11f9d96061e18a02236756d4a3465632.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, румыния, европа, нато
ТУРЦИЯ, РУМЫНИЯ, ЕВРОПА, НАТО
Турция планирует помочь в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе
Aydınlık: турецкие компании помогут в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе
АНКАРА, 19 мар - ПРАЙМ.
Турецкие компании намерены посодействовать в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе, которая будет располагаться в Румынии, на данный момент по этому вопросу ведутся переговоры, пишет турецкое издание Aydınlık
.
Ранее сообщалось, что в Румынии появится самая большая в Европе база НАТО, на строительство которой потребуется порядка 2,5 миллиарда евро. Отмечается, что база будет ориентирована на размещение десяти тысяч военнослужащих.
В Румынии появится крупнейшая база НАТО в Европе, пишут СМИ
"НАТО приступила к строительству крупнейшей в Европе военной базы в Румынии. Строительство базы будут вести 10 тысяч солдат НАТО, ожидается, что в нем примут участие и турецкие компании", - сообщает газета.
Кроме того, уточняется, что для строительства базы Турция экспортирует в Румынию железо, сталь, медь и цемент.
"На самом деле известно, что турецкие бизнесмены в последнее время часто посещают Румынию", - пишет автор статьи.