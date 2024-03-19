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Турция планирует помочь в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Турция планирует помочь в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе
Турция планирует помочь в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе - 19.03.2024, ПРАЙМ
Турция планирует помочь в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе
Турецкие компании намерены посодействовать в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе, которая будет располагаться в Румынии, на данный момент по этому... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T08:13+0300
2024-03-19T08:13+0300
турция
румыния
европа
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АНКАРА, 19 мар - ПРАЙМ. Турецкие компании намерены посодействовать в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе, которая будет располагаться в Румынии, на данный момент по этому вопросу ведутся переговоры, пишет турецкое издание Aydınlık.Ранее сообщалось, что в Румынии появится самая большая в Европе база НАТО, на строительство которой потребуется порядка 2,5 миллиарда евро. Отмечается, что база будет ориентирована на размещение десяти тысяч военнослужащих."НАТО приступила к строительству крупнейшей в Европе военной базы в Румынии. Строительство базы будут вести 10 тысяч солдат НАТО, ожидается, что в нем примут участие и турецкие компании", - сообщает газета.Кроме того, уточняется, что для строительства базы Турция экспортирует в Румынию железо, сталь, медь и цемент. "На самом деле известно, что турецкие бизнесмены в последнее время часто посещают Румынию", - пишет автор статьи.
https://1prime.ru/20240318/nato-846443862.html
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турция, румыния, европа, нато
ТУРЦИЯ, РУМЫНИЯ, ЕВРОПА, НАТО
08:13 19.03.2024
 
Турция планирует помочь в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе

Aydınlık: турецкие компании помогут в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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АНКАРА, 19 мар - ПРАЙМ. Турецкие компании намерены посодействовать в строительстве крупнейшей базы НАТО в Европе, которая будет располагаться в Румынии, на данный момент по этому вопросу ведутся переговоры, пишет турецкое издание Aydınlık.
Ранее сообщалось, что в Румынии появится самая большая в Европе база НАТО, на строительство которой потребуется порядка 2,5 миллиарда евро. Отмечается, что база будет ориентирована на размещение десяти тысяч военнослужащих.
*Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США «Манас» - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
В Румынии появится крупнейшая база НАТО в Европе, пишут СМИ
Вчера, 12:26
"НАТО приступила к строительству крупнейшей в Европе военной базы в Румынии. Строительство базы будут вести 10 тысяч солдат НАТО, ожидается, что в нем примут участие и турецкие компании", - сообщает газета.
Кроме того, уточняется, что для строительства базы Турция экспортирует в Румынию железо, сталь, медь и цемент.
"На самом деле известно, что турецкие бизнесмены в последнее время часто посещают Румынию", - пишет автор статьи.
 
ТУРЦИЯРУМЫНИЯЕВРОПАНАТО
 
 
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