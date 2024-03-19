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США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп

США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп - 19.03.2024, ПРАЙМ

США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп

США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, а не платить за других, считает бывший американский президент Дональд Трамп. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T20:55+0300

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ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ. США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, а не платить за других, считает бывший американский президент Дональд Трамп. "США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", — заявил Трамп в интервью британскому телеканалу GBNews. Он отметил, что если другие участники НАТО станут вносить в бюджет организации справедливую часть, то США останутся приверженными своим обязательствам в рамках альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик прежде рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США в случае, если европейские партнеры не будут больше вкладываться в собственную безопасность.

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нато, сша, выход сша из нато, дональд трамп