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США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп - 19.03.2024, ПРАЙМ
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США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп
США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп - 19.03.2024, ПРАЙМ
США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп
США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, а не платить за других, считает бывший американский президент Дональд Трамп. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T20:55+0300
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политика
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ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ. США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, а не платить за других, считает бывший американский президент Дональд Трамп. "США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", — заявил Трамп в интервью британскому телеканалу GBNews. Он отметил, что если другие участники НАТО станут вносить в бюджет организации справедливую часть, то США останутся приверженными своим обязательствам в рамках альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик прежде рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США в случае, если европейские партнеры не будут больше вкладываться в собственную безопасность.
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нато, сша, выход сша из нато, дональд трамп
Политика, НАТО, США, выход США из НАТО, Дональд Трамп
20:55 19.03.2024
 
США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп

Трамп: США должны платить свою справедливую долю, а не долю всех остальных

CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald TrumpДональд Трамп во время предвыборной кампании
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ. США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, а не платить за других, считает бывший американский президент Дональд Трамп.
"США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", — заявил Трамп в интервью британскому телеканалу GBNews.
Он отметил, что если другие участники НАТО станут вносить в бюджет организации справедливую часть, то США останутся приверженными своим обязательствам в рамках альянса.
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Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик прежде рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят".
Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США в случае, если европейские партнеры не будут больше вкладываться в собственную безопасность.
 
ПолитикаНАТОСШАвыход США из НАТОДональд Трамп
 
 
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