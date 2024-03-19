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В Москве снизились продажи вторичного жилья - 19.03.2024, ПРАЙМ
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В Москве снизились продажи вторичного жилья
В Москве снизились продажи вторичного жилья - 19.03.2024, ПРАЙМ
В Москве снизились продажи вторичного жилья
Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 18,2... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T09:41+0300
2024-03-19T09:41+0300
россия
недвижимость
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 18,2 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.В феврале ведомство зафиксировало 10,7 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья - на 0,2% больше, чем в феврале 2023 года, и на 43% выше результата января 2024-го, указывается в сообщении."В целом данные по регистрации вторичных сделок в Москве демонстрируют стабильную динамику к прошлому году, без резкого роста или спада интереса у приобретателей такого типа недвижимости", - говорится в нем.
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россия, недвижимость
РОССИЯ, Недвижимость
09:41 19.03.2024
 
В Москве снизились продажи вторичного жилья

Продажи вторичного жилья в Москве за два месяца снизились на 1%

Троицк стал лидером в апреле по росту цен на вторичное жилье в Подмосковье – эксперты
Троицк стал лидером в апреле по росту цен на вторичное жилье в Подмосковье – эксперты
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 18,2 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В феврале ведомство зафиксировало 10,7 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья - на 0,2% больше, чем в феврале 2023 года, и на 43% выше результата января 2024-го, указывается в сообщении.
"В целом данные по регистрации вторичных сделок в Москве демонстрируют стабильную динамику к прошлому году, без резкого роста или спада интереса у приобретателей такого типа недвижимости", - говорится в нем.
 
РОССИЯНедвижимость
 
 
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