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В Москве снизились продажи вторичного жилья

В Москве снизились продажи вторичного жилья - 19.03.2024, ПРАЙМ

В Москве снизились продажи вторичного жилья

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 18,2... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T09:41+0300

2024-03-19T09:41+0300

2024-03-19T09:41+0300

россия

недвижимость

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 18,2 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.В феврале ведомство зафиксировало 10,7 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья - на 0,2% больше, чем в феврале 2023 года, и на 43% выше результата января 2024-го, указывается в сообщении."В целом данные по регистрации вторичных сделок в Москве демонстрируют стабильную динамику к прошлому году, без резкого роста или спада интереса у приобретателей такого типа недвижимости", - говорится в нем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость