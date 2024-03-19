https://1prime.ru/20240319/nedvizhimost-846466313.html
В Москве снизились продажи вторичного жилья
В Москве снизились продажи вторичного жилья - 19.03.2024, ПРАЙМ
В Москве снизились продажи вторичного жилья
Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 18,2... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T09:41+0300
2024-03-19T09:41+0300
2024-03-19T09:41+0300
россия
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75252/20/752522013_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_553b0fe57ea5043376272963ed7f9c00.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 18,2 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.В феврале ведомство зафиксировало 10,7 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья - на 0,2% больше, чем в феврале 2023 года, и на 43% выше результата января 2024-го, указывается в сообщении."В целом данные по регистрации вторичных сделок в Москве демонстрируют стабильную динамику к прошлому году, без резкого роста или спада интереса у приобретателей такого типа недвижимости", - говорится в нем.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75252/20/752522013_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_29c5e525afe5fb4d0dbcf1ab25e01415.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, недвижимость
В Москве снизились продажи вторичного жилья
Продажи вторичного жилья в Москве за два месяца снизились на 1%
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 18,2 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В феврале ведомство зафиксировало 10,7 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья - на 0,2% больше, чем в феврале 2023 года, и на 43% выше результата января 2024-го, указывается в сообщении.
"В целом данные по регистрации вторичных сделок в Москве демонстрируют стабильную динамику к прошлому году, без резкого роста или спада интереса у приобретателей такого типа недвижимости", - говорится в нем.