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В России снизились цены на некоторые квартиры

В России снизились цены на некоторые квартиры - 19.03.2024, ПРАЙМ

В России снизились цены на некоторые квартиры

В Москве и Санкт-Петербурге начали дешеветь "вторички", сообщают аналитики платформы "Яндекс Недвижимость". | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T17:29+0300

2024-03-19T17:29+0300

2024-03-19T17:40+0300

россия

недвижимость

вторичное жилье

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. В Москве и Санкт-Петербурге начали дешеветь "вторички", сообщают аналитики платформы "Яндекс Недвижимость".Сообщается, что за последний месяц цены на вторичное жилье снизились только в этих двух городах. Так, в феврале цена "квадрата" в Москве снизилась на 0,7%, в то время как в Петербурге - на 0,4%.Более того, по данным аналитиков, в двух упомянутых городах в целом замедлились темпы роста цен. Так, московское вторичное жилье подорожало на 5,6%, а петербургское — на 3,6%. Однако, несморя ни на что, москвичам вторичное жилье обходится дороже всего (327 тысяч рублей за "квадрат"). Также в список городов с самыми дорогими "вторичками" попал город Сочи (285 тысяч рублей за квадратный метр).Как отмечается на платформе, больше всего "вторички" подорожали в Краснодаре на 3,2%, 1,9% и 1,8% соответственно. Кроме того, В Сочи и Нижнем Новгороде цены на вторичные квартиры выросли на 1,7%. Тем не менее, как отмечают эксперты, можно сказать, что реальная стоимость недвижимости с 2022 года упала, так как за это время жилье подорожало на 6-7% при инфляции 20%.Среди причин подобной динамики цен упоминается высокая ключевая ставка Банка России.

https://1prime.ru/20240319/nedvizhimost-846466313.html

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россия, недвижимость, вторичное жилье