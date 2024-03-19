https://1prime.ru/20240319/nvidia-846470720.html

Nvidia представила новое поколение чипов для работы с ИИ

Nvidia представила новое поколение чипов для работы с ИИ - 19.03.2024, ПРАЙМ

Nvidia представила новое поколение чипов для работы с ИИ

Американский разработчик видеокарт Nvidia представил Blackwell - новое поколение чипов и графических процессоров для работы с искусственным интеллектом (ИИ),... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T11:13+0300

2024-03-19T11:13+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia представил Blackwell - новое поколение чипов и графических процессоров для работы с искусственным интеллектом (ИИ), следует из пресс-релиза компании по итогам конференции GTC-2024. В рамках GTC-2024 глава Nvidia Дженсен Хуан подчеркнул увеличение роли мультимодального ИИ - способного обрабатывать информацию в различных форматах: в виде текста, видео, аудио и изображений, отмечается в релизе. Для этого, по его словам, необходимо больше вычислительных возможностей. "Словом, нам нужны более мощные процессоры... Blackwell создана для решения такой задачи", - приводятся в сообщении слова Хуана. Указывается, что новый суперчип Nvidia GB200 Blackwell состоит из двух графических процессоров Blackwell B200, также представленных в рамках конференции. В числе первых клиентов, которые получат доступ к технологиям Blackwell, станут Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure, добавляет Nvidia. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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