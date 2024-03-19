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Nvidia представила новое поколение чипов для работы с ИИ - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Nvidia представила новое поколение чипов для работы с ИИ
Nvidia представила новое поколение чипов для работы с ИИ - 19.03.2024, ПРАЙМ
Nvidia представила новое поколение чипов для работы с ИИ
Американский разработчик видеокарт Nvidia представил Blackwell - новое поколение чипов и графических процессоров для работы с искусственным интеллектом (ИИ),... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T11:13+0300
2024-03-19T11:13+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia представил Blackwell - новое поколение чипов и графических процессоров для работы с искусственным интеллектом (ИИ), следует из пресс-релиза компании по итогам конференции GTC-2024. В рамках GTC-2024 глава Nvidia Дженсен Хуан подчеркнул увеличение роли мультимодального ИИ - способного обрабатывать информацию в различных форматах: в виде текста, видео, аудио и изображений, отмечается в релизе. Для этого, по его словам, необходимо больше вычислительных возможностей. "Словом, нам нужны более мощные процессоры... Blackwell создана для решения такой задачи", - приводятся в сообщении слова Хуана. Указывается, что новый суперчип Nvidia GB200 Blackwell состоит из двух графических процессоров Blackwell B200, также представленных в рамках конференции. В числе первых клиентов, которые получат доступ к технологиям Blackwell, станут Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure, добавляет Nvidia. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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nvidia, ии, новости
Nvidia, ИИ, Новости
11:13 19.03.2024
 
Nvidia представила новое поколение чипов для работы с ИИ

Разработчик видеокарт Nvidia представил новое поколение чипов для работы с ИИ

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "ExpoElectronica"
Международная выставка ExpoElectronica - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia представил Blackwell - новое поколение чипов и графических процессоров для работы с искусственным интеллектом (ИИ), следует из пресс-релиза компании по итогам конференции GTC-2024.
В рамках GTC-2024 глава Nvidia Дженсен Хуан подчеркнул увеличение роли мультимодального ИИ - способного обрабатывать информацию в различных форматах: в виде текста, видео, аудио и изображений, отмечается в релизе. Для этого, по его словам, необходимо больше вычислительных возможностей.
"Словом, нам нужны более мощные процессоры... Blackwell создана для решения такой задачи", - приводятся в сообщении слова Хуана.
Указывается, что новый суперчип Nvidia GB200 Blackwell состоит из двух графических процессоров Blackwell B200, также представленных в рамках конференции.
Монитор суперкомпьютера Кристофари на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
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10:45
В числе первых клиентов, которые получат доступ к технологиям Blackwell, станут Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure, добавляет Nvidia.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
 
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