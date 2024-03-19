https://1prime.ru/20240319/parfyumeriya-846463199.html
Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка парфюмерии
Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка парфюмерии - 19.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка парфюмерии
Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T06:59+0300
2024-03-19T06:59+0300
2024-03-19T07:00+0300
экономика
парфюмерия
црпт
маркировка товаров
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 5,5 миллиарда рублей. ... При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 37%", - сообщил оператор. В ЦРПТ также подсчитали, что наблюдается и повышение качества в данной категории: рост числа товаров с подлинными документами - декларациями или сертификатами соответствия - превысил 93%. Обязательная маркировка парфюмерной продукции началась в России с 1 октября 2020 года. В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.
https://1prime.ru/20240314/markirovka-846281296.html
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парфюмерия, црпт, маркировка товаров
Экономика, парфюмерия, ЦРПТ, маркировка товаров
Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка парфюмерии
ЦРПТ: маркировка парфюмерии принесла в бюджет России 5,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 5,5 миллиарда рублей. ... При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 37%", - сообщил оператор.
В ЦРПТ также подсчитали, что наблюдается и повышение качества в данной категории: рост числа товаров с подлинными документами - декларациями или сертификатами соответствия - превысил 93%.
Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка обуви и одежды
Обязательная маркировка парфюмерной продукции началась в России с 1 октября 2020 года.
В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.