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Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка парфюмерии

Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка парфюмерии - 19.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка парфюмерии

Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T06:59+0300

2024-03-19T06:59+0300

2024-03-19T07:00+0300

экономика

парфюмерия

црпт

маркировка товаров

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 5,5 миллиарда рублей. ... При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 37%", - сообщил оператор. В ЦРПТ также подсчитали, что наблюдается и повышение качества в данной категории: рост числа товаров с подлинными документами - декларациями или сертификатами соответствия - превысил 93%. Обязательная маркировка парфюмерной продукции началась в России с 1 октября 2020 года. В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.

https://1prime.ru/20240314/markirovka-846281296.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

парфюмерия, црпт, маркировка товаров