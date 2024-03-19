https://1prime.ru/20240319/patrushev-846471111.html

Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев

Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев - 19.03.2024, ПРАЙМ

Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев

США и Великобритания раздражены провалом своего плана по расшатыванию обстановки в России, что и объясняет заявления западных стран о якобы отсутствии... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T11:23+0300

2024-03-19T11:23+0300

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россия

запад

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. США и Великобритания раздражены провалом своего плана по расшатыванию обстановки в России, что и объясняет заявления западных стран о якобы отсутствии демократии в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."И Вашингтон, и Лондон раздражены оттого, что их действия по расшатыванию внутриполитической ситуации в России провалились", - пояснил политик.Патрушев таже добавил, что подобные заявления неудивительны, а что касается Евросоюза, то у него уже "давно нет своего мнения". По его словам, страны европейского региона молчат даже по поводу расследования взрывов на "Северных потоках", что показывает, что суверенитет и подлинная демократия там давно ушли в историю."Важно понимать, что англосаксы никогда не примут истинное народовластие и независимость государств. Этим объясняется и их негодование по поводу стремления граждан России к свободе и справедливости", - подчеркнул секретарь Совбеза.Он также отметил, что на этом фоне западные политики в своих странах преследуют инакомыслие, ограничивают участие народа в политической жизни, стремятся подавить национальную и религиозную самобытность. Патрушев резюмировал, что Запад на протяжении длительного времени поддерживал фашизм в его разных проявлениях, а в настоящее время поощряет неонацизм, использует в своих целях терроризм, спонсирует антиконституционные режимы, проводит неоколониальную политику.

https://1prime.ru/20240307/nato-846059310.html

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