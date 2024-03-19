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Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев
Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев - 19.03.2024, ПРАЙМ
Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев
США и Великобритания раздражены провалом своего плана по расшатыванию обстановки в России, что и объясняет заявления западных стран о якобы отсутствии... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T11:23+0300
2024-03-19T11:24+0300
россия
запад
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. США и Великобритания раздражены провалом своего плана по расшатыванию обстановки в России, что и объясняет заявления западных стран о якобы отсутствии демократии в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."И Вашингтон, и Лондон раздражены оттого, что их действия по расшатыванию внутриполитической ситуации в России провалились", - пояснил политик.Патрушев таже добавил, что подобные заявления неудивительны, а что касается Евросоюза, то у него уже "давно нет своего мнения". По его словам, страны европейского региона молчат даже по поводу расследования взрывов на "Северных потоках", что показывает, что суверенитет и подлинная демократия там давно ушли в историю."Важно понимать, что англосаксы никогда не примут истинное народовластие и независимость государств. Этим объясняется и их негодование по поводу стремления граждан России к свободе и справедливости", - подчеркнул секретарь Совбеза.Он также отметил, что на этом фоне западные политики в своих странах преследуют инакомыслие, ограничивают участие народа в политической жизни, стремятся подавить национальную и религиозную самобытность. Патрушев резюмировал, что Запад на протяжении длительного времени поддерживал фашизм в его разных проявлениях, а в настоящее время поощряет неонацизм, использует в своих целях терроризм, спонсирует антиконституционные режимы, проводит неоколониальную политику.
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россия, запад
РОССИЯ, ЗАПАД
11:23 19.03.2024 (обновлено: 11:24 19.03.2024)
 
Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев

Патрушев: Запад негодует из-за стремления россиян к свободе и справедливости

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. США и Великобритания раздражены провалом своего плана по расшатыванию обстановки в России, что и объясняет заявления западных стран о якобы отсутствии демократии в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"И Вашингтон, и Лондон раздражены оттого, что их действия по расшатыванию внутриполитической ситуации в России провалились", - пояснил политик.
Патрушев таже добавил, что подобные заявления неудивительны, а что касается Евросоюза, то у него уже "давно нет своего мнения". По его словам, страны европейского региона молчат даже по поводу расследования взрывов на "Северных потоках", что показывает, что суверенитет и подлинная демократия там давно ушли в историю.
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"Важно понимать, что англосаксы никогда не примут истинное народовластие и независимость государств. Этим объясняется и их негодование по поводу стремления граждан России к свободе и справедливости", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Он также отметил, что на этом фоне западные политики в своих странах преследуют инакомыслие, ограничивают участие народа в политической жизни, стремятся подавить национальную и религиозную самобытность. Патрушев резюмировал, что Запад на протяжении длительного времени поддерживал фашизм в его разных проявлениях, а в настоящее время поощряет неонацизм, использует в своих целях терроризм, спонсирует антиконституционные режимы, проводит неоколониальную политику.
 
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