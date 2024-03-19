Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков оценил намерения ЕС ввести тарифы на импорт российского зерна - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240319/peskov-846475005.html
Песков оценил намерения ЕС ввести тарифы на импорт российского зерна
Песков оценил намерения ЕС ввести тарифы на импорт российского зерна - 19.03.2024, ПРАЙМ
Песков оценил намерения ЕС ввести тарифы на импорт российского зерна
В Кремле обратили внимание на сообщения о намерении Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T13:04+0300
2024-03-19T13:04+0300
россия
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84236/80/842368073_0:121:2145:1328_1920x0_80_0_0_beeb6827f14321ed127904a81f2e75af.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. В Кремле обратили внимание на сообщения о намерении Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видели эти сообщения. Предстоит проанализировать насколько и в какие сроки это будет реализовываться. и будет ли вообще. Потом уже будем, конечно, делать какие-то выводы", - отметил он.Ранее издание Financial Times опубликовало информацию о намерении Евросоюза взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии, Еврокомиссия собирается брать 95 евро за тонну зерна из двух стран.По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств.
https://1prime.ru/20240319/evrosoyuz-846464532.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84236/80/842368073_107:0:2038:1448_1920x0_80_0_0_6f32276e2f1eadac2a273faf4c447c33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пошлины
РОССИЯ, пошлины
13:04 19.03.2024
 
Песков оценил намерения ЕС ввести тарифы на импорт российского зерна

Песков: в Кремле видели сообщения о намерениях ЕС ввести тарифы на импорт зерна из России

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. В Кремле обратили внимание на сообщения о намерении Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видели эти сообщения. Предстоит проанализировать насколько и в какие сроки это будет реализовываться. и будет ли вообще. Потом уже будем, конечно, делать какие-то выводы", - отметил он.
Ранее издание Financial Times опубликовало информацию о намерении Евросоюза взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии, Еврокомиссия собирается брать 95 евро за тонну зерна из двух стран.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
ЕС введет пошлины на импорт российского зерна, сообщает FT
08:28
По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.
В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств.
 
РОССИЯпошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала