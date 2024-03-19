https://1prime.ru/20240319/peskov-846475005.html

Песков оценил намерения ЕС ввести тарифы на импорт российского зерна

Песков оценил намерения ЕС ввести тарифы на импорт российского зерна - 19.03.2024, ПРАЙМ

Песков оценил намерения ЕС ввести тарифы на импорт российского зерна

В Кремле обратили внимание на сообщения о намерении Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T13:04+0300

2024-03-19T13:04+0300

2024-03-19T13:04+0300

россия

пошлины

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. В Кремле обратили внимание на сообщения о намерении Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видели эти сообщения. Предстоит проанализировать насколько и в какие сроки это будет реализовываться. и будет ли вообще. Потом уже будем, конечно, делать какие-то выводы", - отметил он.Ранее издание Financial Times опубликовало информацию о намерении Евросоюза взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии, Еврокомиссия собирается брать 95 евро за тонну зерна из двух стран.По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств.

https://1prime.ru/20240319/evrosoyuz-846464532.html

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россия, пошлины