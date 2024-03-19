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В Кремле прокомментировали голосование в выборах за рубежом - 19.03.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали голосование в выборах за рубежом
В Кремле прокомментировали голосование в выборах за рубежом - 19.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали голосование в выборах за рубежом
Результаты голосования в разных точках за границей были разные, но в целом победу одержал Владимир путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента россии... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T13:08+0300
2024-03-19T13:08+0300
выборы президента россии
дмитрий песков
голосование
владимир путин
кремль
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Результаты голосования в разных точках за границей были разные, но в целом победу одержал Владимир путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков."Разные цифры в разных географических точках. Но в общем и там тоже Путин одержал победу. Поэтому, собственно, это тоже стало вкладом в его победу с таким, можно сказать, действительно беспрецедентным счетом", - сказал он.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.14 марта Памфилова традиционно выступила с докладом о ходе подготовки к основному голосованию. Она отметила, что для выборов изготовили более 113,5 миллиона бюллетений, их доставили в 89 субъектов. Кроме того, указала чиновница, для голосования россияне подали через механизм "Мобильный избиратель" свыше пяти миллионов заявок, из них более 47 тысяч на участки за рубежом, на дистанционное электронное голосование – более четырех миллионов. Памфилова подчеркнула, что ЦИК передала данные об избирателях за границей в Министерство иностранных дел.
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дмитрий песков, голосование, владимир путин, кремль
Выборы президента России, Дмитрий Песков, голосование, Владимир Путин, Кремль
13:08 19.03.2024
 
В Кремле прокомментировали голосование в выборах за рубежом

Песков: за рубежом в разных точках были разные итоги, но и там победил Путин

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Результаты голосования в разных точках за границей были разные, но в целом победу одержал Владимир путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков.
"Разные цифры в разных географических точках. Но в общем и там тоже Путин одержал победу. Поэтому, собственно, это тоже стало вкладом в его победу с таким, можно сказать, действительно беспрецедентным счетом", - сказал он.
Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.
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10:56
14 марта Памфилова традиционно выступила с докладом о ходе подготовки к основному голосованию. Она отметила, что для выборов изготовили более 113,5 миллиона бюллетений, их доставили в 89 субъектов. Кроме того, указала чиновница, для голосования россияне подали через механизм "Мобильный избиратель" свыше пяти миллионов заявок, из них более 47 тысяч на участки за рубежом, на дистанционное электронное голосование – более четырех миллионов. Памфилова подчеркнула, что ЦИК передала данные об избирателях за границей в Министерство иностранных дел.
 
Выборы президента РоссииДмитрий ПесковголосованиеВладимир ПутинКремль
 
 
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