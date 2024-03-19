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Полянский назвал условие диалога с Западом по стратегической стабильности

Полянский назвал условие диалога с Западом по стратегической стабильности - 19.03.2024, ПРАЙМ

Полянский назвал условие диалога с Западом по стратегической стабильности

Стратегический диалог между Россией и Соединенными Штатами с прицелом на новые договоренности, касающиеся контроля над ракетно-ядерными вооружениями, будет... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T09:04+0300

2024-03-19T09:04+0300

2024-03-19T09:04+0300

оон

дмитрий полянский

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ООН, 19 мар - ПРАЙМ. Стратегический диалог между Россией и Соединенными Штатами с прицелом на новые договоренности, касающиеся контроля над ракетно-ядерными вооружениями, будет возможен лишь после того, как Вашингтон и НАТО кардинальным образом пересмотрят свой курс, направленный против Москвы, заявил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. "Что касается вопросов стратегического диалога между Россией и США с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, то они не могут быть обособлены от общего военно-политического контекста", - подчеркнул дипломат. Полянский отметил, что Москва не усматривает основы для подобной работы в условиях, когда западные государства предпринимают попытки нанести России "стратегическое поражение" и отказываются уважать российские жизненно важные интересы. "Любое взаимодействие в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса и их готовности вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности с акцентом на устранение первопричин наших фундаментальных противоречий в области безопасности", - заявил Полянский. Дипломат подчеркнул, что Москва в данном вопросе намерена ориентироваться не на красивые слова и пустые призывы, а на дела, "которые пока убедительно указывают на незаинтересованность США и их союзников к сколько-нибудь серьезному разговору, в котором, как мы сегодня могли убедиться, заинтересован как раз весь мир". "Истерики и угрозы из Вашингтона, Лондона и Брюсселя нас нисколько не впечатляют и общей картины не меняют. Чем раньше наши оппоненты это осознают и перестанут валить "с больной головы на здоровую", тем больше шансов на то, что упомянутые генеральным секретарем ООН "часы Судного дня" хотя бы замедлят свой ход, а в идеале - начнут обратный отсчет", - сказал Полянский. До этого постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон прямо сейчас желает без предварительных условий вступить в двусторонние дискуссии с КНР и Россией касательно контроля над вооружениями.

https://1prime.ru/20240316/846370577.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оон, дмитрий полянский