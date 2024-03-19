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Правительство расширило нацпроект "Производительность труда" на туротрасль
Правительство расширило нацпроект "Производительность труда" на туротрасль - 19.03.2024, ПРАЙМ
Правительство расширило нацпроект "Производительность труда" на туротрасль
Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщило | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T10:10+0300
2024-03-19T10:10+0300
2024-03-19T10:10+0300
россия
туристическая отрасль
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщило правительство России. "Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку национального проекта "Производительность труда". Соответствующий документ подписал куратор нацпроекта - первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", - говорится в сообщении. Речь идет о гостиницах, кемпингах, коттеджах, санаторно-курортных организациях, турагентствах и туроператорах, ярмарках, парках культуры и отдыха, пляжах и аттракционах. Как отметил Белоусов, в рамках нацпроекта около 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда. Для участия в нацпроекте достаточно подать заявку на платформе "Производительность.рф". Замминистра экономического развития Мурат Керефов добавил, что на фоне растущего спроса на внутренний туризм компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру. "Повысить отдачу от этих вложений предлагаем при помощи национального проекта "Производительность труда". Эксперты помогут ускорить заселение туристов, сократить очереди на горнолыжные спуски, повысить стандарты обслуживания", - сказал Керефов.
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россия, туристическая отрасль
РОССИЯ, туристическая отрасль
Правительство расширило нацпроект "Производительность труда" на туротрасль
Правительство расширило нацпроект "Производительность труда" на туристическую отрасль
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщило правительство России.
"Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку национального проекта "Производительность труда". Соответствующий документ подписал куратор нацпроекта - первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.
Речь идет о гостиницах, кемпингах, коттеджах, санаторно-курортных организациях, турагентствах и туроператорах, ярмарках, парках культуры и отдыха, пляжах и аттракционах. Как отметил Белоусов, в рамках нацпроекта около 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда.
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Для участия в нацпроекте достаточно подать заявку на платформе "Производительность.рф".
Замминистра экономического развития Мурат Керефов добавил, что на фоне растущего спроса на внутренний туризм компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру.
"Повысить отдачу от этих вложений предлагаем при помощи национального проекта "Производительность труда". Эксперты помогут ускорить заселение туристов, сократить очереди на горнолыжные спуски, повысить стандарты обслуживания", - сказал Керефов.