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Правительство расширило нацпроект "Производительность труда" на туротрасль

Правительство расширило нацпроект "Производительность труда" на туротрасль - 19.03.2024, ПРАЙМ

Правительство расширило нацпроект "Производительность труда" на туротрасль

Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщило | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T10:10+0300

2024-03-19T10:10+0300

2024-03-19T10:10+0300

россия

туристическая отрасль

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщило правительство России. "Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку национального проекта "Производительность труда". Соответствующий документ подписал куратор нацпроекта - первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", - говорится в сообщении. Речь идет о гостиницах, кемпингах, коттеджах, санаторно-курортных организациях, турагентствах и туроператорах, ярмарках, парках культуры и отдыха, пляжах и аттракционах. Как отметил Белоусов, в рамках нацпроекта около 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда. Для участия в нацпроекте достаточно подать заявку на платформе "Производительность.рф". Замминистра экономического развития Мурат Керефов добавил, что на фоне растущего спроса на внутренний туризм компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру. "Повысить отдачу от этих вложений предлагаем при помощи национального проекта "Производительность труда". Эксперты помогут ускорить заселение туристов, сократить очереди на горнолыжные спуски, повысить стандарты обслуживания", - сказал Керефов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туристическая отрасль