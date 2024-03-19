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Генпрокуратура требует вернуть государству участки в Барвихе, пишут СМИ

Генпрокуратура требует вернуть государству участки в Барвихе, пишут СМИ - 19.03.2024, ПРАЙМ

Генпрокуратура требует вернуть государству участки в Барвихе, пишут СМИ

Генеральная прокуратура России требует вернуть государству 13 земельных участков, используемых ранее санаторием "Барвиха", сообщает РБК. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T10:42+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России требует вернуть государству 13 земельных участков, используемых ранее санаторием "Барвиха", сообщает РБК.По данным издания, вероятно, земельные участки в поселке Барвиха и деревне Жуковка были незаконно приватизированы, после чего находились в пользовании санатория "Барвиха", следует из иска Генпрокуратуры."По версии Генпрокуратуры, изложенной в исковом заявлении, в начале 2000-х годов 99 га территории "Барвихи" были незаконно изъяты из государственной собственности управделами президента и подконтрольными ему учреждениями", — говорится в публикации.По информации источника, лесной участок был передан частному инвестору и определен под индивидуальную жилую застройку, под предлогом реконструкции усадьбы Мейендорф.В издании также отметили, что иск в Одинцовский городской суд подал заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев 22 января 2024 года. Строительство санатория "Барвиха" началось в 1930 году и завершилось в 1935 году. Архитектором проекта был Борис Иофан, а для строительства был использован участок земли площадью более 300 гектаров, который ранее принадлежал усадьбе баронессы Мейендорф. Во время Второй мировой войны на территории санатория был размещен госпиталь, а затем санаторий был передан медицинскому центру Управления делами президента.В 2000-х годах, по данным Генпрокуратуры, часть территории санатория была незаконно передана компании "Кантри-Про" и использована для индивидуальной жилой застройки. В обмен компания должна была провести реконструкцию усадьбы Мейендорф и благоустройство территории. Договор на передачу земли был подписан в 2001 году между компанией, санаторием "Барвиха" и ФГУП "Рублево-Успенский ЛОК".

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