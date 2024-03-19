https://1prime.ru/20240319/putin-846461684.html

Экс-разведчик США охарактеризовал выборы президента России

Экс-разведчик США охарактеризовал выборы президента России - 19.03.2024, ПРАЙМ

Экс-разведчик США охарактеризовал выборы президента России

Коллективный Запад не желал, чтобы президент Владимир Путин был переизбран, он не в состоянии признать успех выборов России, а россияне своим голосованием... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T06:26+0300

2024-03-19T06:26+0300

2024-03-19T06:27+0300

выборы президента россии

владимир путин

сша

россия

скотт риттер

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НЬЮ-ЙОРК, 19 мар – ПРАЙМ. Коллективный Запад не желал, чтобы президент Владимир Путин был переизбран, он не в состоянии признать успех выборов России, а россияне своим голосованием показали, что верят в нынешнюю систему и в государство, заявил РИА Новости офицер разведки морской пехоты США в отставке военный аналитик Скотт Риттер. Голосование на выборах президента проходило на протяжении трех дней: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов, Путин победил, получив 87,28% голосов. Явка составила 77,44%. Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он получил 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году одержал победу с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин победил соответственно с 71,31% и 52,9%. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Путин в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов."Явка, как я понимаю, составляла около 74%, что исторически высокое число. Для сравнения - в Соединенных Штатах в 2020 году на выборах, в которых, как все говорили, был высочайший уровень явки в современной американской истории, принимали участие 66% американцев. А здесь – 74% голосующих приняли участие", - отметил Риттер. "Это значит, что они (жители России) верят в российскую систему. Это было не просто голосование за Путина, но это было голосование за Россию и российскую систему, за российское государство, за российский народ, это было голосование за будущее", - сказал он. То, что Путин сделает за предстоящие шесть лет, определит направление, которым Россия будет двигаться в будущее, считает эксперт. "И люди рады этому. Они участвовали в этих выборах. И они подтвердили свое доверие не только к Владимиру Путину, но и к его видению России", - отметил Риттер. Собеседник агентства указал, что "коллективный Запад настроен не только против Владимира Путина, но и против России". "И направление, в котором движется Россия и которое одобрили эти выборы – это направление в сторону независимости России от Запада, в сторону российской самодостаточности. Россия возрождается как крупный игрок на международной арене, которому больше не надо быть связанным с Западом политически, экономически или как бы то ни было еще", - подчеркнул он. "Запад пытался не допустить переизбрания Владимира Путина. И Запад не может признать, что это был успех (Путина). Запад продолжит вести себя как капризный ребенок, но это не проблема для России", - отметил Риттер. По его мнению, Россия уже не оглядывается на мнение Запада. "Подавляющая часть мира поздравляет Владимира Путина и Россию в связи с успехом этих выборов", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20240319/vybory-846461283.html

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владимир путин, сша, россия, скотт риттер