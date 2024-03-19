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Путин поздравил жителей Ирана с наступающим праздником Ноуруз - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Путин поздравил жителей Ирана с наступающим праздником Ноуруз
Путин поздравил жителей Ирана с наступающим праздником Ноуруз - 19.03.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил жителей Ирана с наступающим праздником Ноуруз
В разговоре с президентом Ирана Эмбрахимом Раиси президент России Владимир Путин поздравил иранский народ со священным днем и наступлением весеннего праздника... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T13:47+0300
2024-03-19T13:56+0300
россия
иран
сотрудничество
владимир путин
ибрахим раиси
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. В разговоре с президентом Ирана Эмбрахимом Раиси президент России Владимир Путин поздравил иранский народ со священным днем и наступлением весеннего праздника Ноуруз.Ноуруз (в переводе с персидского означает "новый день") - праздник Нового года у народов Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, приходится на период весеннего равноденствия.В Иране Ноуруз наступает после 21 марта. Празднование длится 13 дней."Владимир Путин передал добрые пожелания в адрес Верховного руководителя Ирана Сейеда Али Хаменеи и поздравления всему иранскому народу по случаю священного для мусульман месяца Рамадан и наступления весеннего праздника Ноуруз", - сообщается в материале.В свою очередь, Раиси передал Путину поздравления в связи с его переизбранием на пост президента страны, выразив надежду на то, что российско-иранское сотрудничество будет продолжать активно развиваться на благо обеих стран.Кроме того, главы государств обсудили расширение торгово-экономических связей и реализацию крупных инвестпроектов. Отмечается, что Путин и Раиси согласовали дальнейшую совместную координацию действий на многосторонних платформах, в первую очередь ШОС и БРИКС.
https://1prime.ru/20240318/iran-846442229.html
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россия, иран, сотрудничество, владимир путин, ибрахим раиси
РОССИЯ, ИРАН, сотрудничество, Владимир Путин, Ибрахим Раиси
13:47 19.03.2024 (обновлено: 13:56 19.03.2024)
 
Путин поздравил жителей Ирана с наступающим праздником Ноуруз

Путин передал добрые пожелания аятолле Хаменеи и поздравил иранцев с Ноурузом

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Ирана Э. Раиси
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана Э. Раиси - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. В разговоре с президентом Ирана Эмбрахимом Раиси президент России Владимир Путин поздравил иранский народ со священным днем и наступлением весеннего праздника Ноуруз.
Ноуруз (в переводе с персидского означает "новый день") - праздник Нового года у народов Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, приходится на период весеннего равноденствия.

В Иране Ноуруз наступает после 21 марта. Празднование длится 13 дней.
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"Владимир Путин передал добрые пожелания в адрес Верховного руководителя Ирана Сейеда Али Хаменеи и поздравления всему иранскому народу по случаю священного для мусульман месяца Рамадан и наступления весеннего праздника Ноуруз", - сообщается в материале.
В свою очередь, Раиси передал Путину поздравления в связи с его переизбранием на пост президента страны, выразив надежду на то, что российско-иранское сотрудничество будет продолжать активно развиваться на благо обеих стран.
Кроме того, главы государств обсудили расширение торгово-экономических связей и реализацию крупных инвестпроектов. Отмечается, что Путин и Раиси согласовали дальнейшую совместную координацию действий на многосторонних платформах, в первую очередь ШОС и БРИКС.
 
РОССИЯИРАНсотрудничествоВладимир ПутинИбрахим Раиси
 
 
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