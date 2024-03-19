https://1prime.ru/20240319/putin-846479810.html
Путин проводит расширенное заседание коллегии ФСБ
Путин проводит расширенное заседание коллегии ФСБ - 19.03.2024, ПРАЙМ
Путин проводит расширенное заседание коллегии ФСБ
Российские власти подведут итоги работы Федеральной службы безопасности, рпределят приоритеты на ближайшее будущее, заявил президент России Владимир Путин. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:31+0300
2024-03-19T14:31+0300
2024-03-19T14:36+0300
политика
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МОСКВА. 19 мар - ПРАЙМ. Российские власти подведут итоги работы Федеральной службы безопасности, рпределят приоритеты на ближайшее будущее, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 19 марта проводит расширенное заседание коллегии ФСБ."Нам предстоит подвести итоги работы за предыдущий год, определить приоритеты на ближайшее будущее, в том числе, с учетом стратегических целей, которые были обозначены и 29 февраля в послании Федеральному собранию", - сказал он.Путин отметил, что текущие вызовы, попытки подорвать развитие России требуют от службы последовательно и системно развиваться.Кроме того, президент оценил работу сотрудников ФСБ. Глава государства заявил, что они пресекали попытки вмешаться во внутренние дела страны, в том числе в ходе выборов, действовали по всем направлениям четко и грамотно.Путин также подчеркнул, что с проведением спецоперации связан самый ответственный и напряженный участок работы ФСБ. По его словам, очень многое зависит от контрразведки, поскольку речь идет о защите государственного и военного управления. Помимо этого, высокое значение работы службы заключается в обеспечении суверенитета России, добавил глава государства.
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LIVE: Путин принимает участие в коллегии ФСБ
LIVE: Путин принимает участие в коллегии ФСБ
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владимир путин, россия, фсб
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, ФСБ
Путин проводит расширенное заседание коллегии ФСБ
Путин на коллегии ФСБ: предстоит определить приоритеты на ближайшее будущее
МОСКВА. 19 мар - ПРАЙМ. Российские власти подведут итоги работы Федеральной службы безопасности, рпределят приоритеты на ближайшее будущее, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 19 марта проводит расширенное заседание коллегии ФСБ.
"Нам предстоит подвести итоги работы за предыдущий год, определить приоритеты на ближайшее будущее, в том числе, с учетом стратегических целей, которые были обозначены и 29 февраля в послании Федеральному собранию", - сказал он.
Путин отметил, что текущие вызовы, попытки подорвать развитие России требуют от службы последовательно и системно развиваться.
В Белом доме заявили, что президентом России является Владимир Путин
Кроме того, президент оценил работу сотрудников ФСБ. Глава государства заявил, что они пресекали попытки вмешаться во внутренние дела страны, в том числе в ходе выборов, действовали по всем направлениям четко и грамотно.
Путин также подчеркнул, что с проведением спецоперации связан самый ответственный и напряженный участок работы ФСБ. По его словам, очень многое зависит от контрразведки, поскольку речь идет о защите государственного и военного управления. Помимо этого, высокое значение работы службы заключается в обеспечении суверенитета России, добавил глава государства.