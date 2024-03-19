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Путин рассказал, к каким методам перешел Киев
Путин рассказал, к каким методам перешел Киев - 19.03.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, к каким методам перешел Киев
Поддерживаемый Западом Киевский режим приступил к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:49+0300
2024-03-19T14:49+0300
2024-03-19T14:49+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Поддерживаемый Западом Киевский режим приступил к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин."Закономерно, что и неонацистский Киевский режим, опять же, при поддержке Запада, часто - по прямому их указанию, перешел к террористическим методам", - отметил глава государства в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности.19 марта Владимир Путин проводит расширенное заседание коллегии Федеральной службы безопасности, в ходе которого руководство России подводит итоги работы ФСБ. Путин подчеркнул, что в настоящий момент Россия сталкивается с вызовами, которые заставляют ФСБ системно и последовательно развиваться.
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россия, украина, сво, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Владимир Путин
Путин рассказал, к каким методам перешел Киев
Путин: неонацистский Киевский режим с поддержкой Запада перешел к террористическим методам
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Поддерживаемый Западом Киевский режим приступил к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин.
"Закономерно, что и неонацистский Киевский режим, опять же, при поддержке Запада, часто - по прямому их указанию, перешел к террористическим методам", - отметил глава государства в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
19 марта Владимир Путин проводит расширенное заседание коллегии Федеральной службы безопасности, в ходе которого руководство России подводит итоги работы ФСБ. Путин подчеркнул, что в настоящий момент Россия сталкивается с вызовами, которые заставляют ФСБ системно и последовательно развиваться.