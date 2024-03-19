https://1prime.ru/20240319/putin-846481642.html

Путин рассказал, кто в ответе за враждебные действия против компаний РФ

Путин рассказал, кто в ответе за враждебные действия против компаний РФ - 19.03.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, кто в ответе за враждебные действия против компаний РФ

За враждебные действия против российских компаний ответственны власти ряда стран и их спецслужбы, что требует от России дополнительных усилий на противодействие | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T15:01+0300

2024-03-19T15:01+0300

2024-03-19T15:01+0300

россия

фсб

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846230176_0:0:3344:1881_1920x0_80_0_0_63dc5b06ab92e0dbbf1f32e4a98c1b5b.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. За враждебные действия против российских компаний ответственны власти ряда стран и их спецслужбы, что требует от России дополнительных усилий на противодействие им и продумывание новых логистических маршрутов, рассказал президент России Владимир Путин."(Российские компании) сталкиваются и с незаконными санкциями и нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб. Да, они создают нам временные проблемы. Сейчас с утра разговаривал с членами правительства по большим проектам, которые мы осуществляем в режиме дополнительных санкций. Это требует от нас дополнительных усилий и средств, новых логистических маршрутов", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.Помимо всего прочего, Путин подчеркнул, что разрушительные действия в отношении крупных российских проектов отодвигают сроки их реализации, но не отменяют совсем. В этой связи президент отметил крайнюю необходимость работы Федеральной службы безопасности.19 марта Владимир Путин проводит расширенное заседание коллегии Федеральной службы безопасности, в ходе которого руководство России подводит итоги работы ФСБ. Путин подчеркнул, что в настоящий момент Россия сталкивается с вызовами, которые заставляют ФСБ системно и последовательно развиваться.

https://1prime.ru/20240319/putin-846478177.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фсб, владимир путин