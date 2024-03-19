https://1prime.ru/20240319/putin-846484608.html

В Нигере назвали переизбрание Путина возможностью побороть гегемонию Запада

В Нигере назвали переизбрание Путина возможностью побороть гегемонию Запада - 19.03.2024, ПРАЙМ

В Нигере назвали переизбрание Путина возможностью побороть гегемонию Запада

Победа Владимира Путина на президентских выборах в России дает возможность всем странам продолжить борьбу за развитие многополярного мира с отсутствием западной | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T16:13+0300

2024-03-19T16:13+0300

2024-03-19T16:13+0300

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НИАМЕЙ, 19 мар - ПРАЙМ. Победа Владимира Путина на президентских выборах в России дает возможность всем странам продолжить борьбу за развитие многополярного мира с отсутствием западной гегемонии. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился секретарь по связям с общественностью, Патриотического фронта за суверенитет (общественное движение в Нигере) Бана Ибрагим."Как сторонник многополярного мира, Патриотический фронт за суверенитет приветствует блестящее переизбрание Владимира Путина. Это дополнительная возможность для всех тех, кто борется за прекращение гегемонии Запада над остальным миром",- сказал Ибрагим.В свою очередь, генерал Абдурахмане Тчиани, глава Национального совета по защите Отечества в Нигере, поздравил Путина с переизбранием и выразил надежду на сотрудничество с Россией в области восстановления суверенитета Нигера.Кроме того, повстанцы, захватившие власть в Нигере, аннулировали военное соглашение с США, позволявшее американским военным находиться на территории страны. Причины этого решения не раскрыты.Представитель Пентагона заявил, что США осведомлены о позиции нигерийских властей и находятся в контакте с ними по этому вопросу. В конце июля 2023 года военные Нигера объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и денонсировали военные соглашения с Францией

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нигер, россия, владимир путин, новости