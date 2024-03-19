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Раскрыта динамика посещения ресторанов и баров в России

Раскрыта динамика посещения ресторанов и баров в России - 19.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика посещения ресторанов и баров в России

Россияне в этом году стали больше ходить в бары, рестораны и кафе - количество чеков год к году выросло почти на 40%, также выросли и траты, рассказали РИА... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T06:09+0300

2024-03-19T06:09+0300

2024-03-19T06:09+0300

экономика

общепит

рестораны

бары

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне в этом году стали больше ходить в бары, рестораны и кафе - количество чеков год к году выросло почти на 40%, также выросли и траты, рассказали РИА Новости аналитики "МТС банка" и маркетплейса услуг YouDo. "С начала 2024 года количество чеков в заведениях общепита увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросло количество транзакций в барах - на 39%, в заведениях фастфуда - на 26%, а в ресторанах и кафе - на 17%. В барах средний чек увеличился на 10% до 1020 рублей, а в ресторанах и фастфуде средний чек изменился незначительно - прибавил всего 3% до 1340 рублей и 460 рублей соответственно", - говорится в исследовании. Отмечается, что также значительный рост в начале 2024 года показала и доставка готовой еды из заведений общепита - количество заказов увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако средний чек стал меньше на 9% и составил 1040 рублей. Кроме того, у россиян вырос спрос и на услуги по приготовлению еды (+47%), особенно сладкого и выпечки (+28%). "Исполнителей для приготовления десертов ищут как простые граждане на разовые заказы, так и бизнес-исполнители, которые ищут мастеров для подработки в кондитерских и пекарнях. В топ самых популярных запросов входят: торт на праздник, детский торт и свадебный торт. Больше всего россияне готовы отдать за свадебный торт - 7810 рублей в среднем по России, детский - 1400 рублей и для праздника - 1290 рублей", - добавляется в исследовании. Россиян в начале года также заинтересовали мероприятия, где можно научиться кондитерскому делу самостоятельно - спрос на исполнителей, которые проведут мастер-классы по изготовлению тортов и сладкой выпечки, вырос на 23% год к году, а средняя стоимость составила 520 рублей с человека. "Большей популярностью, чем год назад, стали пользоваться булочные и кондитерские - в этих заведениях количество покупок увеличилось на 19% и 14% соответственно. Средние чеки немного выросли: в кондитерских - на 7% до 480 рублей, а в булочных - на 5% до 220 рублей", - заключили аналитики. Исследование основано на анализе обезличенных данных маркетплейса услуг YouDo и по банковским картам клиентов "МТС банка" во всех регионах России с 1 января по 15 марта 2023-2024 годов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общепит, рестораны, бары