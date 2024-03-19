Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыта динамика посещения ресторанов и баров в России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240319/restorany-846461533.html
Раскрыта динамика посещения ресторанов и баров в России
Раскрыта динамика посещения ресторанов и баров в России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыта динамика посещения ресторанов и баров в России
Россияне в этом году стали больше ходить в бары, рестораны и кафе - количество чеков год к году выросло почти на 40%, также выросли и траты, рассказали РИА... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T06:09+0300
2024-03-19T06:09+0300
экономика
общепит
рестораны
бары
https://cdnn.1prime.ru/img/84032/41/840324130_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_5e67628541fb1f29ede001619b7cb4d5.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне в этом году стали больше ходить в бары, рестораны и кафе - количество чеков год к году выросло почти на 40%, также выросли и траты, рассказали РИА Новости аналитики "МТС банка" и маркетплейса услуг YouDo. "С начала 2024 года количество чеков в заведениях общепита увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросло количество транзакций в барах - на 39%, в заведениях фастфуда - на 26%, а в ресторанах и кафе - на 17%. В барах средний чек увеличился на 10% до 1020 рублей, а в ресторанах и фастфуде средний чек изменился незначительно - прибавил всего 3% до 1340 рублей и 460 рублей соответственно", - говорится в исследовании. Отмечается, что также значительный рост в начале 2024 года показала и доставка готовой еды из заведений общепита - количество заказов увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако средний чек стал меньше на 9% и составил 1040 рублей. Кроме того, у россиян вырос спрос и на услуги по приготовлению еды (+47%), особенно сладкого и выпечки (+28%). "Исполнителей для приготовления десертов ищут как простые граждане на разовые заказы, так и бизнес-исполнители, которые ищут мастеров для подработки в кондитерских и пекарнях. В топ самых популярных запросов входят: торт на праздник, детский торт и свадебный торт. Больше всего россияне готовы отдать за свадебный торт - 7810 рублей в среднем по России, детский - 1400 рублей и для праздника - 1290 рублей", - добавляется в исследовании. Россиян в начале года также заинтересовали мероприятия, где можно научиться кондитерскому делу самостоятельно - спрос на исполнителей, которые проведут мастер-классы по изготовлению тортов и сладкой выпечки, вырос на 23% год к году, а средняя стоимость составила 520 рублей с человека. "Большей популярностью, чем год назад, стали пользоваться булочные и кондитерские - в этих заведениях количество покупок увеличилось на 19% и 14% соответственно. Средние чеки немного выросли: в кондитерских - на 7% до 480 рублей, а в булочных - на 5% до 220 рублей", - заключили аналитики. Исследование основано на анализе обезличенных данных маркетплейса услуг YouDo и по банковским картам клиентов "МТС банка" во всех регионах России с 1 января по 15 марта 2023-2024 годов.
https://1prime.ru/20231116/842280145.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84032/41/840324130_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_307f400a259fa4646d4652f36a4558ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общепит, рестораны, бары
Экономика, общепит, рестораны, Бары
06:09 19.03.2024
 
Раскрыта динамика посещения ресторанов и баров в России

"МТС банк" и YouDo: россияне за год стали больше ходить в рестораны, выросли и траты

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗал одного из ресторанов в центре Москвы
Зал одного из ресторанов в центре Москвы - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне в этом году стали больше ходить в бары, рестораны и кафе - количество чеков год к году выросло почти на 40%, также выросли и траты, рассказали РИА Новости аналитики "МТС банка" и маркетплейса услуг YouDo.
"С начала 2024 года количество чеков в заведениях общепита увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросло количество транзакций в барах - на 39%, в заведениях фастфуда - на 26%, а в ресторанах и кафе - на 17%. В барах средний чек увеличился на 10% до 1020 рублей, а в ресторанах и фастфуде средний чек изменился незначительно - прибавил всего 3% до 1340 рублей и 460 рублей соответственно", - говорится в исследовании.
Отмечается, что также значительный рост в начале 2024 года показала и доставка готовой еды из заведений общепита - количество заказов увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако средний чек стал меньше на 9% и составил 1040 рублей.
Производство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2023
Рестораны наращивают закупки российского вина, сообщили СМИ
16 ноября 2023, 07:22
Кроме того, у россиян вырос спрос и на услуги по приготовлению еды (+47%), особенно сладкого и выпечки (+28%). "Исполнителей для приготовления десертов ищут как простые граждане на разовые заказы, так и бизнес-исполнители, которые ищут мастеров для подработки в кондитерских и пекарнях. В топ самых популярных запросов входят: торт на праздник, детский торт и свадебный торт. Больше всего россияне готовы отдать за свадебный торт - 7810 рублей в среднем по России, детский - 1400 рублей и для праздника - 1290 рублей", - добавляется в исследовании.
Россиян в начале года также заинтересовали мероприятия, где можно научиться кондитерскому делу самостоятельно - спрос на исполнителей, которые проведут мастер-классы по изготовлению тортов и сладкой выпечки, вырос на 23% год к году, а средняя стоимость составила 520 рублей с человека.
"Большей популярностью, чем год назад, стали пользоваться булочные и кондитерские - в этих заведениях количество покупок увеличилось на 19% и 14% соответственно. Средние чеки немного выросли: в кондитерских - на 7% до 480 рублей, а в булочных - на 5% до 220 рублей", - заключили аналитики.
Исследование основано на анализе обезличенных данных маркетплейса услуг YouDo и по банковским картам клиентов "МТС банка" во всех регионах России с 1 января по 15 марта 2023-2024 годов.
 
ЭкономикаобщепитрестораныБары
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала