https://1prime.ru/20240319/revolyutsiya-846463327.html

Вероятность цветной революции в России равна нулю, считает военкор из США

Вероятность цветной революции в России равна нулю, считает военкор из США - 19.03.2024, ПРАЙМ

Вероятность цветной революции в России равна нулю, считает военкор из США

Внутренние враги России слабеют, и вероятность цветной революции в стране в настоящее время равняется нулю, хотя об этом и мечтают в США, заявил РИА Новости... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T07:04+0300

2024-03-19T07:04+0300

2024-03-19T07:12+0300

выборы президента россии

владимир путин

россия

сша

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Внутренние враги России слабеют, и вероятность цветной революции в стране в настоящее время равняется нулю, хотя об этом и мечтают в США, заявил РИА Новости американский военный корреспондент Рассел Бентли. "Байден - не тот, кто принимает решения в Вашингтоне. Те, кто принимает, тешат себя фантазией о свержении российского правительства изнутри. На протяжении многих лет протесты и предательские заявления и действия "пятой колонны" были тревожным и позорным зрелищем в России, но, опять же, даже эти внутренние враги становились слабее по мере того, как наши настоящие патриоты и лидеры становились сильнее. Вероятность того, что цветная революция в России действительно удастся, равна нулю", - подчеркнул Бентли, комментируя предварительные итоги президентских выборов в России. Путин одержал победу на выборах с 87,28% голосов при явке 77,44%. Его результат является рекордным в истории современной России. На выборах в 2018 году он получил 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин набрал 71,31% и 52,9% соответственно. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Путин в ЛНР получил 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.

https://1prime.ru/20240319/vybory-846461283.html

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владимир путин, россия, сша