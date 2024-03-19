https://1prime.ru/20240319/rezidenty-846489619.html
Путин разрешил резидентам получать выплаты по ценным бумагам со счетов С
Путин разрешил резидентам получать выплаты по ценным бумагам со счетов С - 19.03.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил резидентам получать выплаты по ценным бумагам со счетов С
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий резидентам РФ, находящимся под их контролем иностранным лицам, а также институтам развития, получить... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T18:22+0300
2024-03-19T18:22+0300
2024-03-19T18:22+0300
россия
резиденты
ценные бумаги
владимир путин
указ президента рф
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий резидентам РФ, находящимся под их контролем иностранным лицам, а также институтам развития, получить накопленные на счетах типа С выплаты по ценным бумагам. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Речь идет о выплатах по акциям российских компаний, облигаций и евробондов российских эмитентов, учет прав которых осуществляется иностранными депозитариями. Владелец ценных бумаг, согласно документу, вправе направить российскому депозитарию или должнику по евробондам заявление о перечислении средств на его рублевый счет в российском банке. Перечень подтверждающих документов, который надо приложить к заявлению, должен утвердить ЦБ. Российский депозитарий принимает решение о выплате и в течение двух рабочих дней уведомляет иностранного номинального держателя или платежного агента о проведении расчетов с владельцем ценных бумаг, а затем в течение 10 дней ждет мотивированного возражения. Если такового не поступит, то, согласно указу, депозитарий направляет в банк платежное поручение о переводе средств владельцу со счета типа С. Выплаты будут осуществляться в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте, рассчитанной по официальному курсу ЦБ на день соответствующего платежа. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
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россия, резиденты, ценные бумаги, владимир путин, указ президента рф
РОССИЯ, резиденты, ценные бумаги, Владимир Путин, Указ президента РФ
Путин разрешил резидентам получать выплаты по ценным бумагам со счетов С
Путин разрешил резидентам получать выплаты по ценным бумагам со счетов типа С
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий резидентам РФ, находящимся под их контролем иностранным лицам, а также институтам развития, получить накопленные на счетах типа С выплаты по ценным бумагам.
Соответствующий указ
размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Речь идет о выплатах по акциям российских компаний, облигаций и евробондов российских эмитентов, учет прав которых осуществляется иностранными депозитариями.
Владелец ценных бумаг, согласно документу, вправе направить российскому депозитарию или должнику по евробондам заявление о перечислении средств на его рублевый счет в российском банке. Перечень подтверждающих документов, который надо приложить к заявлению, должен утвердить ЦБ.
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Российский депозитарий принимает решение о выплате и в течение двух рабочих дней уведомляет иностранного номинального держателя или платежного агента о проведении расчетов с владельцем ценных бумаг, а затем в течение 10 дней ждет мотивированного возражения. Если такового не поступит, то, согласно указу, депозитарий направляет в банк платежное поручение о переводе средств владельцу со счета типа С.
Выплаты будут осуществляться в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте, рассчитанной по официальному курсу ЦБ на день соответствующего платежа.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.