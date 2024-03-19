https://1prime.ru/20240319/rosselkhozbank-846487024.html
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО достигла рекорда
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО достигла рекорда - 19.03.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО достигла рекорда
Россельхозбанк нарастил чистую прибыль по МСФО в 2023 году в 4,3 раза по сравнению с 2022 годом - до рекордных 31,8 миллиарда рублей, сообщила кредитная... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T17:02+0300
2024-03-19T17:02+0300
2024-03-19T17:05+0300
банки
чистая прибыль
россельхозбанк
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россельхозбанк нарастил чистую прибыль по МСФО в 2023 году в 4,3 раза по сравнению с 2022 годом - до рекордных 31,8 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация."По итогам года Группа заработала рекордную в истории банка чистую прибыль, которая составила 31,8 млрд рублей",- говорится в сообщении.В 2022 году, согласно отчетности, чистая прибыль РСХБ по МСФО составила 7,364 миллиарда рублей.Активы Россельхозбанка на 31 декабря 2023 года составили 4,746 триллиона рублей, увеличившись за год на 11,5% до 488,6 миллиарда рублей.Кредитный портфель Россельхозбанка (до вычета резервов) по сравнению с концом 2022 года вырос на 306,1 миллиарда рублей (+9,0%) и составил 3,719 триллиона рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился за 2023 год на 328,4 миллиарда рублей (+11,6%) до 3,152 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель незначительно уменьшился на 3,8%.Депозиты и текущие счета населения по итогам 2023 года выросли на 267,5 миллиарда рублей (+16,1%) до 1,931 триллиона рублей. При этом средства юридических лиц (включая государственные органы власти) увеличились на 23 миллиарда рублей (+1,4%) по сравнению с концом 2022 года и составили 1,723 триллиона рублей. В целом средства клиентов выросли на 8,6% или на 290,5 миллиарда рублей и составили 3,654 триллиона рублей.Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивая порядка 70% финансирования сезонных работ в стране. Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК увеличился за 2023 год на 137,6 миллиарда рублей (+6,9%) и к началу 2024 года составил 2,14 триллиона рублей.
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банки, чистая прибыль, россельхозбанк
Банки, чистая прибыль, Россельхозбанк
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО достигла рекорда
Россельхозбанк нарастил чистую прибыль по МСФО в 2023 году до рекордных 31,8 млрд руб
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россельхозбанк нарастил чистую прибыль по МСФО в 2023 году в 4,3 раза по сравнению с 2022 годом - до рекордных 31,8 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация.
"По итогам года Группа заработала рекордную в истории банка чистую прибыль, которая составила 31,8 млрд рублей",- говорится в сообщении.
В 2022 году, согласно отчетности, чистая прибыль РСХБ по МСФО составила 7,364 миллиарда рублей.
Активы Россельхозбанка на 31 декабря 2023 года составили 4,746 триллиона рублей, увеличившись за год на 11,5% до 488,6 миллиарда рублей.
Кредитный портфель Россельхозбанка (до вычета резервов) по сравнению с концом 2022 года вырос на 306,1 миллиарда рублей (+9,0%) и составил 3,719 триллиона рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился за 2023 год на 328,4 миллиарда рублей (+11,6%) до 3,152 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель незначительно уменьшился на 3,8%.
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Депозиты и текущие счета населения по итогам 2023 года выросли на 267,5 миллиарда рублей (+16,1%) до 1,931 триллиона рублей. При этом средства юридических лиц (включая государственные органы власти) увеличились на 23 миллиарда рублей (+1,4%) по сравнению с концом 2022 года и составили 1,723 триллиона рублей. В целом средства клиентов выросли на 8,6% или на 290,5 миллиарда рублей и составили 3,654 триллиона рублей.
Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивая порядка 70% финансирования сезонных работ в стране. Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК увеличился за 2023 год на 137,6 миллиарда рублей (+6,9%) и к началу 2024 года составил 2,14 триллиона рублей.