https://1prime.ru/20240319/rosselkhozbank-846487024.html

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО достигла рекорда

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО достигла рекорда - 19.03.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО достигла рекорда

Россельхозбанк нарастил чистую прибыль по МСФО в 2023 году в 4,3 раза по сравнению с 2022 годом - до рекордных 31,8 миллиарда рублей, сообщила кредитная... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T17:02+0300

2024-03-19T17:02+0300

2024-03-19T17:05+0300

банки

чистая прибыль

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84097/71/840977158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79d7a784ddcdeff306f2a3989f7cef85.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россельхозбанк нарастил чистую прибыль по МСФО в 2023 году в 4,3 раза по сравнению с 2022 годом - до рекордных 31,8 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация."По итогам года Группа заработала рекордную в истории банка чистую прибыль, которая составила 31,8 млрд рублей",- говорится в сообщении.В 2022 году, согласно отчетности, чистая прибыль РСХБ по МСФО составила 7,364 миллиарда рублей.Активы Россельхозбанка на 31 декабря 2023 года составили 4,746 триллиона рублей, увеличившись за год на 11,5% до 488,6 миллиарда рублей.Кредитный портфель Россельхозбанка (до вычета резервов) по сравнению с концом 2022 года вырос на 306,1 миллиарда рублей (+9,0%) и составил 3,719 триллиона рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился за 2023 год на 328,4 миллиарда рублей (+11,6%) до 3,152 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель незначительно уменьшился на 3,8%.Депозиты и текущие счета населения по итогам 2023 года выросли на 267,5 миллиарда рублей (+16,1%) до 1,931 триллиона рублей. При этом средства юридических лиц (включая государственные органы власти) увеличились на 23 миллиарда рублей (+1,4%) по сравнению с концом 2022 года и составили 1,723 триллиона рублей. В целом средства клиентов выросли на 8,6% или на 290,5 миллиарда рублей и составили 3,654 триллиона рублей.Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивая порядка 70% финансирования сезонных работ в стране. Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК увеличился за 2023 год на 137,6 миллиарда рублей (+6,9%) и к началу 2024 года составил 2,14 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20240315/sovkombank-846345573.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, чистая прибыль, россельхозбанк