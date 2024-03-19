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Назван способ уберечь "умный дом" от сбоев в работе интернета

Назван способ уберечь "умный дом" от сбоев в работе интернета - 19.03.2024, ПРАЙМ

Назван способ уберечь "умный дом" от сбоев в работе интернета

Использование автономных гаджетов и роутеров, способных переключаться с основного интернет-соединения на резервное, позволит обезопасить систему "умного дома"... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T06:30+0300

2024-03-19T06:30+0300

2024-03-19T06:30+0300

недвижимость

роутеры

гаджеты

умный дом

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Использование автономных гаджетов и роутеров, способных переключаться с основного интернет-соединения на резервное, позволит обезопасить систему "умного дома" от сбоев в работе сети, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Как рассказали в компании "Ситилинк", система "умного дома" представляет собой комплекс устройств, которые объединены в одну экосистему и работают в связке друг с другом на основе различных протоколов и технологий. Начальный, наиболее распространенный и одновременно самый зависимый от интернета протокол – это Wi-Fi. Если устройства умного дома подключены к сети, ими можно управлять из любой точки со смартфона или компьютера, но при потере сигнала эта возможность пропадет. "Более продвинутый и современный протокол – Zigbee. Эта технология интегрируется на уровне устройства в привычные выключатели, датчики протечки, лампочки и прочие девайсы, позволяет им работать автономно, без подключения к интернету", - пояснили в компании. Там отметили, что для организации такой системы потребуется промежуточное звено – хаб. Он выступает своего рода мозгом для "умного дома", который запоминает все подключенные совместимые устройства и выполняет заданные команды даже при отключении от интернета. "Хабы сегодня нередко встраиваются непосредственно в умные колонки, но возможно и приобретение таких устройств в виде отдельного устройства", - добавили в "Ситилинке". Как рассказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо", помимо использования автономных гаджетов и гаджетов с локальным управлением по Bluetooth и Zigbee, обезопасить систему "умного дома" можно, подключив источник бесперебойного питания для ключевых элементов системы, включая маршрутизатор и основные устройства управления на случай отключения света, а также при помощи резервного источника интернета. "Некоторые роутеры могут автоматически переключаться между кабельной сетью и мобильным интернетом через SIM-карту. Это поможет сохранить работоспособность системы "умного дома" даже при сбое на стороне провайдера", - подчеркнули в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, роутеры, гаджеты, умный дом