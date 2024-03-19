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В Румынии продлили период снижения цен на товары за счет торговой надбавки
В Румынии продлили период снижения цен на товары за счет торговой надбавки - 19.03.2024, ПРАЙМ
В Румынии продлили период снижения цен на товары за счет торговой надбавки
Палата депутатов Румынии продлила до конца года срок действия ограничения коммерческой надбавки на продукты, чтобы сохранить низкие цены на продовольственные... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T16:58+0300
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КИШИНЕВ, 19 мар - ПРАЙМ. Палата депутатов Румынии продлила до конца года срок действия ограничения коммерческой надбавки на продукты, чтобы сохранить низкие цены на продовольственные товары, сообщила во вторник пресс-служба парламента. Правительство Румынии в конце июня прошлого года приняло решение ограничить цены на продовольственные товары, чтобы защитить покупательную способность граждан. "Чрезвычайное постановление правительства продлевается до 31 декабря 2024 г. Решение было принято после большого количества просьб граждан сохранить ограничение коммерческих надбавок к основным продуктам питания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Депутаты отмечают, что ограничение коммерческой надбавки позволило остановить спекуляции на рынке и стабилизировать цены на продукты питания. Субъекты торговой сети продолжат брать на себя ответственность за уровень коммерческих надбавок. Коммерческая надбавка производителя может составлять не более 20% от себестоимости продукта. Дистрибьюторы не могут повышать цену больше, чем на 5%. Надбавка в магазинах розничной торговли также не может быть больше 20% от закупочной цены. В прошлом власти снизили цены на белый хлеб, коровье молоко, йогурт, пшеничную муку, яйца, подсолнечное масло, куриное и свиное мясо, сахар, фрукты и овощи, мясной фарш, чеснок, рис, маргарин, дрожжи, сметану, пиво и др.
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румыния, цены, потребрынок
РУМЫНИЯ, цены, Потребрынок
В Румынии продлили период снижения цен на товары за счет торговой надбавки
В Румынии продлили до конца года период снижения цен на продукты за счет торговой надбавки
КИШИНЕВ, 19 мар - ПРАЙМ. Палата депутатов Румынии продлила до конца года срок действия ограничения коммерческой надбавки на продукты, чтобы сохранить низкие цены на продовольственные товары, сообщила во вторник пресс-служба парламента.
Правительство Румынии в конце июня прошлого года приняло решение ограничить цены на продовольственные товары, чтобы защитить покупательную способность граждан.
"Чрезвычайное постановление правительства продлевается до 31 декабря 2024 г. Решение было принято после большого количества просьб граждан сохранить ограничение коммерческих надбавок к основным продуктам питания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Назван товар, который может исчезнуть с полок магазинов
Депутаты отмечают, что ограничение коммерческой надбавки позволило остановить спекуляции на рынке и стабилизировать цены на продукты питания.
Субъекты торговой сети продолжат брать на себя ответственность за уровень коммерческих надбавок. Коммерческая надбавка производителя может составлять не более 20% от себестоимости продукта. Дистрибьюторы не могут повышать цену больше, чем на 5%. Надбавка в магазинах розничной торговли также не может быть больше 20% от закупочной цены. В прошлом власти снизили цены на белый хлеб, коровье молоко, йогурт, пшеничную муку, яйца, подсолнечное масло, куриное и свиное мясо, сахар, фрукты и овощи, мясной фарш, чеснок, рис, маргарин, дрожжи, сметану, пиво и др.