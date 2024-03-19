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Госдума приняла законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС
Госдума приняла законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС - 19.03.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС
В рамках пленарного заседания Государственная Дума приняла два механизма освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T17:04+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. В рамках пленарного заседания Государственная Дума приняла два механизма освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами во время СВО.Отмечается, что авторами законопроекта стали глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, а также председатель комитета по госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.Предложенный механизм распространяется на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, кроме определенных преступлений против общественной безопасности и основ государства.Новый закон не будет распространяться на преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Действующий закон с аналогичными нормами был принят в 2023 году, но имел временный характер. Крашенинников отмечает, что этот механизм оказался эффективным, поэтому предлагается вынести предложенные нормы в отдельные статьи Уголовного кодекса и УПК.По словам автором законопроекта, контроль над поведением заключивших контракт по новым правилам будет осуществлять командование воинских частей, и если после начала службы такой человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.
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россия, гд, сво, новости
Госдума приняла законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС
Госдума приняла два закона об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. В рамках пленарного заседания Государственная Дума приняла два механизма освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами во время СВО.
Отмечается, что авторами законопроекта стали глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, а также председатель комитета по госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.
Предложенный механизм распространяется на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, кроме определенных преступлений против общественной безопасности и основ государства.
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Новый закон не будет распространяться на преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Действующий закон с аналогичными нормами был принят в 2023 году, но имел временный характер. Крашенинников отмечает, что этот механизм оказался эффективным, поэтому предлагается вынести предложенные нормы в отдельные статьи Уголовного кодекса и УПК.
По словам автором законопроекта, контроль над поведением заключивших контракт по новым правилам будет осуществлять командование воинских частей, и если после начала службы такой человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.