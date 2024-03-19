https://1prime.ru/20240319/samokat-846454944.html

Юрист объяснила, как самокатчикам ухудшат жизнь с помощью штрафов

Юрист объяснила, как самокатчикам ухудшат жизнь с помощью штрафов - 19.03.2024, ПРАЙМ

Юрист объяснила, как самокатчикам ухудшат жизнь с помощью штрафов

Предполагаемое ужесточение штрафов за нарушения правил езды на электросамокатах и других подобных средствах не будет эффективным без надлежащего контроля,... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T02:02+0300

2024-03-19T02:02+0300

2024-03-19T02:02+0300

самокат

электросамокаты

эксклюзив

анна канноева

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Предполагаемое ужесточение штрафов за нарушения правил езды на электросамокатах и других подобных средствах не будет эффективным без надлежащего контроля, рассказала агентству “Прайм” руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании "Шаги" Анна Канноева.Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов за нарушение правил дорожного движения гражданами, передвигающимися на электросамокатах и гироскутерах. А в КоАП РФ могут внести новый субъект ответственности: "лицо, использующее средства индивидуальной мобильности (СИМ), пояснила она.Законопроект предусматривает ряд административных наказаний для таких лиц.Штрафы за оставление пользователем СИМ места ДТП, а также за передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения, могут составить от 1000 до 1500 рублей. А за употребление алкоголя или наркотиков после ДТП или остановки сотрудником полиции накажут штрафом в размере 30 тысяч рублей.По мнению юриста, возложение ответственности в виде штрафов дисциплинирует самокатчиков, но не станет гарантией соблюдения ими ПДД и безопасной езды.“Отрицательная сторона законопроекта заключается в затруднительности выявления и пресечения подобных нарушений из-за отсутствия порядка регистрации СИМ по аналогии с транспортными средствами и мотоциклами”, - отмечает юрист.Прежде чем вводить санкции за нарушение ПДД, необходимо доработать вопрос возможности выявления правонарушений камерами видеофиксации, полагает Канноева.Сегодня эта задача лежит полностью на сотрудниках ГИБДД, что расширяет зону ответственности сотрудников и, как следствие, осуществление заведомо ненадлежащего контроля за соблюдением ПДД водителями СИМ.

https://1prime.ru/20230723/841162754.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

самокат, электросамокаты, эксклюзив, анна канноева