Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия расширила санкции против России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240319/sanktsii-846490890.html
Норвегия расширила санкции против России
Норвегия расширила санкции против России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Норвегия расширила санкции против России
Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России в соответствии с 12-м и 13-м пакетами санкций ЕС, но с некоторыми изменениями, сообщает министерство... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T19:27+0300
2024-03-19T19:27+0300
политика
норвегия
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России в соответствии с 12-м и 13-м пакетами санкций ЕС, но с некоторыми изменениями, сообщает министерство иностранных дел королевства. "Норвегия присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против России с некоторыми национальными изменениями", — говорится в заявлении ведомства. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что целями двенадцатого и тринадцатого пакетов санкций ЕС являются введение дальнейших запретов на импорт и экспорт в отношении РФ, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек. Как отмечается, новые санкции вступают в силу 19 марта. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240319/diamonds-846485741.html
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:1811:1358_1920x0_80_0_0_4747f2427bd3652c79dde4b44c4e8454.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
норвегия, россия, санкции против рф
Политика, НОРВЕГИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ
19:27 19.03.2024
 
Норвегия расширила санкции против России

Норвегия ввела новый пакет санкции против России в соответствии с мерами ЕС

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Kilian Kremer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России в соответствии с 12-м и 13-м пакетами санкций ЕС, но с некоторыми изменениями, сообщает министерство иностранных дел королевства.
"Норвегия присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против России с некоторыми национальными изменениями", — говорится в заявлении ведомства.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что целями двенадцатого и тринадцатого пакетов санкций ЕС являются введение дальнейших запретов на импорт и экспорт в отношении РФ, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.
Как отмечается, новые санкции вступают в силу 19 марта.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Антироссийские санкции нарушили торговлю крупнейшего алмазного центра в ЕС
16:36
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США.
В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ПолитикаНОРВЕГИЯРОССИЯсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала