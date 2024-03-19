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Норвегия расширила санкции против России
Норвегия расширила санкции против России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Норвегия расширила санкции против России
Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России в соответствии с 12-м и 13-м пакетами санкций ЕС, но с некоторыми изменениями, сообщает министерство... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T19:27+0300
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России в соответствии с 12-м и 13-м пакетами санкций ЕС, но с некоторыми изменениями, сообщает министерство иностранных дел королевства. "Норвегия присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против России с некоторыми национальными изменениями", — говорится в заявлении ведомства. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что целями двенадцатого и тринадцатого пакетов санкций ЕС являются введение дальнейших запретов на импорт и экспорт в отношении РФ, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек. Как отмечается, новые санкции вступают в силу 19 марта. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Политика, НОРВЕГИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ
Норвегия расширила санкции против России
Норвегия ввела новый пакет санкции против России в соответствии с мерами ЕС
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России в соответствии с 12-м и 13-м пакетами санкций ЕС, но с некоторыми изменениями, сообщает министерство иностранных дел королевства.
"Норвегия присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против России с некоторыми национальными изменениями", — говорится в заявлении ведомства.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что целями двенадцатого и тринадцатого пакетов санкций ЕС являются введение дальнейших запретов на импорт и экспорт в отношении РФ, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.
Как отмечается, новые санкции вступают в силу 19 марта.
Антироссийские санкции нарушили торговлю крупнейшего алмазного центра в ЕС
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США.
В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.